Opinió
Sobre la prova pilot "posar ordre" a les comunitats de veïns: "Els que se suposa que neden en l'abundància no paguen"
Una carta de Joan Ribas Arboledas, de Roses
______________
Vols enviar una carta del lector a l'EMPORDÀ? T'expliquem com fer-ho
"Prova pilot a diversos edificis de la Generalitat del sector Oest de Figueres per 'posar ordre' a les comunitats de veïns. En total, s'actuarà a una vintena de blocs de les comarques gironines. La consellera de Territori, Habitatge i Transició Ecològica, Sílvia Paneque, ha exposat que, per exemple, es vetllarà perquè l'ascensor funcioni i hi hagi llum a l'escala, evitant possibles fraus elèctrics o ocupacions. L'objectiu és acabar ampliant-ho a tota Catalunya".
Senyor director, senyora consellera: ja els puc dir que no és un objectiu fàcil. I faran falta mecanismes jurídics complementaris. Parlo des de Roses sobre una vessant, el finançament.
Quan comprem el pis, preguntem pel cost aproximat de la quota de la Comunitat. "Entre 40 i 50 euros mensuals", ens va dir el venedor. Després vam veure que es tractava del doble i d'un truc de venedor, però ja havíem signat.
Vegem, en la nostra comunitat de veïns som sis pisos de propietaris i un local comercial. Quatre pisos els ocupa gent jubilada; un, una assalariada, i dos, empresaris. Tenim llum a l'escala i ascensor, però s'ha de pagar. Ara, intentin encertar qui són els morosos.
Sí, senyores i senyors, queda clar que resulta més satisfactori lliscar-se pel tobogan de l'ostentació que el sacrifici d'haver de saldar els deutes contrets. Saben vostès que sempre són els mateixos propietaris els que incompleixen els seus compromisos de pagament? És curiós, els millors vehicles per enfosquir els majors morosos.
Sabem que el secret per enriquir-se és ingressar molt i gastar poc. També existeix la variant de gastar, però no pagar. I una d'intermèdia: pagar, però l'últim dia.
Sens dubte, existeixen les classes socials. Els que se suposa que tenen escassos recursos paguen religiosament. Els que se suposa que neden en l'abundància no paguen. És així com poden gaudir de cotxes de gamma alta i riure's dels "desgraciats", "passant" de deutes.
Senyor director, senyora Paneque, creguin-me si els dic que tot això passa a Roses, no és un assaig literari.
- A partir del juliol, tots els vehicles que surtin de fàbrica hauran de tenir la preinstal·lació per comptar amb un alcoholímetre
- Lola Valiente, 19 anys, després d’intentar dues vegades accedir a Medicina: 'Tinc un 9,4 de batxillerat, però a la sele la pressió per la nota pot amb mi
- El castell de l'Empordà que va seduir Dalí, va acollir el comiat de solter del príncep de Mònaco i és escenari de cinema
- Fernando Simón avança que el creuer de l’hantavirus salparà de Cap Verd sense persones afectades, que seran repatriades
- Barbacid es desvincula de l’empresa i de les patents creades per testar la seva teràpia contra el càncer després de les acusacions de 'conflicte d’interès
- Aquest és el millor restaurant de Figueres segons Tripadvisor: 'Productes de primera qualitat a un preu just
- Les farmàcies catalanes impulsen la campanya 'Mànigues Amunt' per detectar la hipertensió controlada
- Reclamen a la Diputació de Girona que retiri les baranes que bloquegen l'accés a uns camps a Castelló d'Empúries