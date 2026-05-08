Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

Seccions

És notícia
Prova pilot edificis FigueresCorb marí cap de CreusAnxova PeludaBàscara Tercera CatalanaDetingut Jonquera
instagramlinkedin

Opinió

Marc Verdaguer

Marc Verdaguer

Director de l'EMPORDÀ

Figueres

Salvador Dalí, el creador que mai s'acaba d'estudiar: Figueres, Palau-saverdera, Roses...

Federico García Lorca i Salvador Dalí.

Federico García Lorca i Salvador Dalí. / Empordà

Dalí és molt Dalí. I, trenta-set anys després de la seva mort, el geni nascut a Figueres continua despertant un fort interès arreu del món. Les llargues cues per entrar al Teatre-Museu en són una bona prova. Però no l'única. Només cal veure tot el pensament, la reflexió, els estudis i les interpretacions, més o menys científiques, que es produeixen al voltant de l'obra daliniana. Un dels grans propòsits del president de la Fundació Dalí, Jordi Mercader, és aprofundir en la investigació i en la recerca al voltant del treball del mestre. La darrera mostra és la iniciativa de la Fundació de començar el procés de digitalització de les seves col·leccions i de l'arxiu històric. Són 600.000 captures de documents, imatges, dibuixos, escultures... que acabaran estant a l'abast de tothom. Una democratització de la informació sobre Dalí que pot augmentar, encara més, l'enorme producció de recerques, articles o literatura sobre l'artista.

La Fundació Dalí impulsa un projecte de digitalització.

La Fundació Dalí impulsa un projecte de digitalització. / Fundació Gala-Salvador Dalí

Una producció que no s'acaba i que, en les últimes setmanes, ha tingut dos nous exemples de quilòmetre zero, des de Palau-saverdera i Roses, publicats tots dos a l'EMPORDÀ. El més recent, l'article de l'escriptora Mònica Soler sobre un desconegut assaig de Mariana Pineda, de Federico García Lorca, a Can Met de Palau-saverdera, amb els decorats pintats per Salvador Dalí. Abans de la coneguda estrena oficial al Teatre Goya de Barcelona el dia de Sant Joan de 1927. L'article de Soler recorda l'amistat entre Dalí i Lorca, l'estada del poeta a Cadaqués, i posa el focus en una tercera pota d'aquesta història: Jaume Canals, en Met de Can Met de Palau-saverdera.

Jaume Canals, Isabel Soler i les seves dues filles: Margarita i Assumpció, que van donar continuïtat al negoci.

Jaume Canals, Isabel Soler i les seves dues filles: Margarita i Assumpció, que van donar continuïtat al negoci. / Arxiu familiar

Setmanes abans, en una conferència a Roses, el periodista Josep Playà va posar sobre la taula la seva recerca sobre un altre punt força desconegut de Salvador Dalí. La importància de Roses, i del blau de la seva badia, en el despertar artístic d'un geni a qui sempre s'ha associat amb el triangle format per Figueres, Cadaqués i Púbol. Ara, Playà recorre a detalls de la seva biografia familiar, a escrits del mateix Dalí a Un diario 1919-1920. Mis impresiones y recuerdos íntimos, o a l'anàlisi d'obres com La pesca de la tonyina (1966) per muntar la hipòtesi de Roses com a espai clau per entendre l'obra i l'univers personal de Salvador Dalí i Domènech. Un creador que mai s'acaba d'estudiar.

La pesca de la tonyina, de Salvador Dalí.

La pesca de la tonyina (1966) / Salvador Dalí.

Subscriu-te per seguir llegint

TEMES

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. A partir del juliol, tots els vehicles que surtin de fàbrica hauran de tenir la preinstal·lació per comptar amb un alcoholímetre
  2. Lola Valiente, 19 anys, després d’intentar dues vegades accedir a Medicina: 'Tinc un 9,4 de batxillerat, però a la sele la pressió per la nota pot amb mi
  3. Multat amb 200 euros per portar la balisa V-16 però no tenir el líquid o recanvi dins del cotxe
  4. Fernando Simón avança que el creuer de l’hantavirus salparà de Cap Verd sense persones afectades, que seran repatriades
  5. Les farmàcies catalanes impulsen la campanya 'Mànigues Amunt' per detectar la hipertensió controlada
  6. El castell de l'Empordà que va seduir Dalí, va acollir el comiat de solter del príncep de Mònaco i és escenari de cinema
  7. Aquestes són les platges i els ports de l'Alt Empordà que han obtingut Banderes Blaves aquest 2026
  8. Adeu a la balisa V-16 obligatòria abans de l'1 de gener: 'No serà exigible la seva connectivitat amb els sistemes de detecció

Salvador Dalí, el creador que mai s'acaba d'estudiar: Figueres, Palau-saverdera, Roses...

Salvador Dalí, el creador que mai s'acaba d'estudiar: Figueres, Palau-saverdera, Roses...

Vilanant escalfa motors per a celebració del centenari de l'escola

Vilanant escalfa motors per a celebració del centenari de l'escola

El Dia dels Imparables visibilitzarà la lluita col·lectiva contra la leucèmia

El Dia dels Imparables visibilitzarà la lluita col·lectiva contra la leucèmia

Segon any de vida de Present, el festival de dansa contemporània de Castelló d'Empúries

Segon any de vida de Present, el festival de dansa contemporània de Castelló d'Empúries

Més estalvi per als conductors: Repsol amplia els descomptes en combustibles fins al 31 de maig

Més estalvi per als conductors: Repsol amplia els descomptes en combustibles fins al 31 de maig

GRAVITEO Urban Sports Festival porta la cultura urbana i l’esport al Circuit de Barcelona-Catalunya

GRAVITEO Urban Sports Festival porta la cultura urbana i l’esport al Circuit de Barcelona-Catalunya

Una altra baralla entre Tchouaméni i Valverde acaba amb el segon a l’hospital amb una ferida oberta

Una altra baralla entre Tchouaméni i Valverde acaba amb el segon a l’hospital amb una ferida oberta

L’Organització Mundial de la Salut (OMS): "No hi ha raons perquè el brot d’Hantavirus es converteixi en una epidèmia"

L’Organització Mundial de la Salut (OMS): "No hi ha raons perquè el brot d’Hantavirus es converteixi en una epidèmia"
Tracking Pixel Contents