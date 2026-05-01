Opinió
Meli: una mirada genial a l'Empordà
Cap dels dos és jove. I, segur que al llarg de la seva vida ja havien vist moltes fotos de Melitó Casals. Però tant a Carles Cusí com a Carlos Díaz Capmany els brillaven els ulls, veient, en el cas de l'empresari, una imatge de la seva casa familiar a la placeta alta de la Rambla durant la nevada del 1954; i reconeixent-se, en el cas del militar, com el jove oficial que muntava a cavall davant de Salvador Dalí en dues fotos que formen part de l'exposició Objectiu Meli. L'emoció de Cusí i Diaz Capmany el dia de la inauguració es farà extensible a tothom, o a molta gent, que es plantin davant les imatges al Museu de l'Empordà o a l'Escorxador. El motiu és simple i el recorda bé el fill de Meli, el també fotògraf, Jordi Casals: "De fotos d'en Meli n'hi ha per tot arreu, en àlbums de moltes famílies, en arxius d'empreses, en col·leccions de postals i, sobretot, publicades en mitjans de comunicació molt diversos... ". En resum, Figueres i l'Empordà es poden recordar, i explicar, a través de la mirada de Melitó Casals.
Sovint s'ha posat el focus en la relació de Melí i Dalí. I és molt transcendent, perquè, com passava amb Cusí i Díaz Capmany, les seves imatges formen part de la història personal i familiar de molta gent. Una història que, molt probablement, s'hauria perdut si no hagués estat per la passió de la seva família. Dels seus fills, de la impagable feina de la seva jove Cristina Fàbrega digitalitzant milers i milers de fotos, i d'una exposició que val molt la pena anar a veure. Tant si coneixes l'obra de Meli, com si va fer una fotografia de la teva família o, simplement, vols contemplar algunes imatges realment icòniques. Una exposició en tres espais - Museu de l'Empordà, la Sala d'Exposicions l'Escorxador i l'entrada de la Casa Natal Salvador Dalí - en una nova mostra que, lluny de les institucions museístiques de les grans capitals, també es poden gestar projectes culturals d'envergadura.
"El Museu de l'Empordà és un museu petit, amb un equip petit, però amb talent i amb un gran capacitat de treball per tirar endavant exposicions com Objectiu Meli", deia Eduard Bech, director del Museu de l'Empordà, sobre un projecte nascut de la passió de la família Meli i de la feina dels curadors Manel Grávalos i Francesc Guillamet, de la feina de documentació de Santi Coll, de la de Pep Canaleta, de la de tot l'equip de Bech al museu d'una Rambla que Melitó Casals va fotografiar milers de cops... De molta gent que ha treballat per aconseguir que les noves generacions també puguin veure Figueres i l'Empordà a través de la genial mirada d'en Meli.
