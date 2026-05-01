Opinió
L'altra badia de Roses
Oblidar les pioneres obres d’enginyeria dunar que es varen realitzar fent una sèrie de barreres naturals és imperdonable
Recentment, convocats per diverses entitats, es van concentrar i es van fer els morts un centenar de persones per protestar pels futurs perills mortals d’un parc eòlic marí que, en teoria, s’hauria d’instal·lar a uns 24 quilòmetres de la costa. En teoria amb el doble sentit, ja que després d’anys d’endarreriments i de boicots de tota mena, més els anys que poden passar, tot fa pensar que abans veurem un parc eòlic marí francès a pocs quilòmetres d’aquí, la desaparició de platges a la badia de Roses i, el més greu, més mortalitat per calor extrema (amb quota part de l’Empordà), a part de l’augment de malalties amb resultat de mort per la contaminació. És curiós que, per això, no es facin concentracions i simulacions de morts. Ni una!
I no només es tracta de protegir la primera línia de costa en clau de sol i platja (si no hi ha platges, no hi ha turisme) sinó protegir espais, ports, infraestructures i, per tant, patrimoni públic i privat, més enllà del natural (aiguamolls, goles...).
Es diu, i repeteix sovint, que el cost de no fer res serà cinc vegades superior a prevenir. No deixa de ser sorprenent, com ja he dit més d’un cop, que gràcies a l’experiència històrica de l’Escala en enginyeria dunar, pionera a Espanya i Europa pels anys 1900, avui podem continuar veient dempeus i vivint a l’Escala i Sant Martí d’Empúries. Oblidar les pioneres obres d’enginyeria dunar que es varen realitzar fent una sèrie de barreres naturals amb vegetació per arrelar les dunes en extensió procedents de la badia de Roses, per tempestes de sorra generades per la tramuntana, és un oblit imperdonable. Transferir aquest coneixement a un consorci i adaptar aquella enginyeria a la protecció de la badia, és només voler fer-ho. Voluntat política.
Només cal anar i veure com entre Peníscola i Benicarló, i ja fa anys, tenen una barrera naturalitzada dunar d’uns 7 quilòmetres, òbviament arrelada a sota, paral·lela al passeig marítim, d’una alçada d’un metre i una amplada d’uns tres a quatre metres, amb desnivell a banda i banda d’un metre de fondària (total dos metres de desnivell), una per neutralitzar els temporals i l’altra per desaiguar. Damunt, una passarel·la passeig per a vianants, banyistes i ciclistes, segons trams. I, per cert, a tocar del passeig marítim ple d’hotels, que no només no hi veuen cap problema, sinó que els dona seguretat. I aquí també ho podem fer gràcies a l’amplada que «encara» tenim de platja (en regressió cada any que passa).
- Adeu a la balisa V-16 obligatòria abans de l'1 de gener: 'No serà exigible la seva connectivitat amb els sistemes de detecció
- Les pediatres de Vall d'Hebron que van atendre el nadó maltractat veuen 'molt poc probable' que les seves lesions anals fossin per restrenyiment
- El poble de l'Empordà on es refugia Sergio Dalma: té poc més de 130 habitants i és molt dalinià
- Mansour Gueye, el senegalès que després d’una dura travessia en pastera va acabar vivint a Espanya: 'No es pot jutjar ningú pel color de la pell, soc aquí per guanyar-me la vida
- Calçats Roig de Figueres estrena una nova etapa sense perdre el fil comercial iniciat el 1869
- Confirmat per la DGT: pots avançar la ITV i passar-la 30 dies abans que venci per evitar sancions
- Quatre anys i mig i 75.000 quilòmetres de ruta en solitari pel món i en bicicleta: el somni de Toni Rodríguez, més conegut com a Toni Pedales
- Aquest és el programa d'actes de les Fires i Festes de la Santa Creu de Figueres 2026