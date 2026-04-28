"Potser el Sr. Utiel està a favor dels famosos cordons sanitaris fins i tot a partits de centre com Som Empuriabrava i Castelló?"
Una carta d'Antoni Pagès Ribas
La recent carta del Sr. Utiel m'ha deixat perplex i amb molts interrogants.
- Com és que una persona que diu ser de Junts només critica el seu partit i, en canvi, no diu res d'altres partits que fan exactament el que ell critica?
- Per què anomena pel seu nom i també qualifica el Sr. Agustí Ayats i, en canvi, no menciona pel seu nom les regidores del seu partit que tan malament ho estan fent, segons ell?
- Per què vol fer veure que Som Empuriabrava i Castelló d'Empúries és antiindependentista quan sap perfectament que és un partit municipalista on conflueix gent de diferents ideologies?
- Per què descriu tan negativament qualsevol pacte amb Som?
Potser aquest senyor està a favor dels famosos cordons sanitaris fins i tot a partits de centre com Som?
