Opinió
Jordi Masquef: el DJ de Figueres
"Ni t’imagines el que s’hauria dit de la Marta Felip o de l’Agnès Lladó si haguessin estat fent de DJ de matinada a les barraques...". Aquesta reflexió me la va deixar anar diumenge una persona que coneix bé la política de Figueres. Serà perquè les dues exalcaldesses són dones o perquè, a Figueres, la popularitat i el grau d’acceptació a la ciutat de Jordi Masquef li permet fer gairebé el que li doni la gana d’aquí fins a les eleccions de maig del 2027. Unes hores abans de l’actuació de Masquef amb DJ Ruben Rider al Rampell, Javi Martín passava absolutament desapercebut entre la gentada de gent que hi havia al Xupinasso del Cafetó. Estic convençut que el 90%, o més, de la gent que hi havia a la plaça no tenia ni la més remota idea que el geògraf serà el candidat socialista a les pròximes municipals. Si el partit que governa a Barcelona o Madrid té molta feina per aconseguir que els votants coneguin Martín, l’altre gran partit, ERC, ha optat per elegir un candidat, Xavier Amiel, que segurament encara és més convergent que Jordi Masquef. A hores d’ara, la principal preocupació de Masquef amb la llista republicana deu ser que ja no podrà demanar a Amiel que torni a casa i formi part de la candidatura de Junts...
I, així, mentre falta veure quines candidatures s’articulen a l’esquerra i si, finalment, els Comuns intenten començar a accelerar el temps cap a la futura imatge d’un alcalde musulmà a Figueres, Masquef podrà governar amb molta calma fins a les properes eleccions a cavall de la seva popularitat. De reüll, el seu entorn mira els efectes que tindrà el fenomen Sílvia Orriols a la resta de Catalunya. Conscients que, a Figueres, ells ja tenen aquest espai electoral ben controlat.
