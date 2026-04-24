Opinió
En què consistirà això de la disciplina urbanística?
Una carta de Joan Ribas Arboledas, de Roses
______________
Vols enviar una carta del lector a l'EMPORDÀ? T'expliquem com fer-ho
Es tracta de cinc parcel·les que sumen 700 m², però estan pendents d'edificar i mentre engreixen el seu valor, gràcies al desenvolupament urbanístic i millora del veïnat, s'abstenen de complir l'ordenança que regula el clos de solars i els requisits de neteja. O sigui, revalorització "vegetativa".
Fa un parell d'anys, a la vista de la imatge de degradació, escombraries i herbes d'un metre d'altura, reclamem a l'Ajuntament que netegés o fes netejar el solar, directament o per encàrrec. La resposta de l'Ajuntament va ser instar el/els propietaris a netejar i barrar el solar, al cap de diversos mesos. Finalment, es va netejar de qualsevol manera i es va barrar amb el sistema transparent més barat del Leroy Merlín. I tots feliços. Però l'herba continua creixent cada any. I encara que l'Ajuntament indica que en l'herba predominen gramínies, com si es tractés d'una forma de pedigrí, o tal vegada amb aquesta excusa, estima que no pot obligar el/els propietaris a netejar cada any. Però l'ordenança no diu que cal netejar una vegada cada x anys, sinó que "ha d'estar net i clos". És a dir, almenys una vegada a l'any. Ha passat un any i mig, dues primaveres i el solar està impracticable, amb escombraries i porqueria i amb un arbret que ja és gairebé un arbre. Un solar en ple centre de la ciutat. I un ajuntament que, pel que sembla, té un regidor de Medi Ambient i manca d'un Impost de Solars Sense Edificar.
