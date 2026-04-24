Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

Seccions

És notícia
Filla amb diabetisSant Jordi a l'EmpordàClub d'Escacs FigueresPatrimoni vinyaRecomanacions llibres Sant Jordi
instagramlinkedin

Opinió

Cartes dels lectors

En què consistirà això de la disciplina urbanística?

Una carta de Joan Ribas Arboledas, de Roses

______________

Vols enviar una carta del lector a l'EMPORDÀ? T'expliquem com fer-ho

Panoràmica de Roses. / Ajuntament de Roses

Es tracta de cinc parcel·les que sumen 700 m², però estan pendents d'edificar i mentre engreixen el seu valor, gràcies al desenvolupament urbanístic i millora del veïnat, s'abstenen de complir l'ordenança que regula el clos de solars i els requisits de neteja. O sigui, revalorització "vegetativa".

Fa un parell d'anys, a la vista de la imatge de degradació, escombraries i herbes d'un metre d'altura, reclamem a l'Ajuntament que netegés o fes netejar el solar, directament o per encàrrec. La resposta de l'Ajuntament va ser instar el/els propietaris a netejar i barrar el solar, al cap de diversos mesos. Finalment, es va netejar de qualsevol manera i es va barrar amb el sistema transparent més barat del Leroy Merlín. I tots feliços. Però l'herba continua creixent cada any. I encara que l'Ajuntament indica que en l'herba predominen gramínies, com si es tractés d'una forma de pedigrí, o tal vegada amb aquesta excusa, estima que no pot obligar el/els propietaris a netejar cada any. Però l'ordenança no diu que cal netejar una vegada cada x anys, sinó que "ha d'estar net i clos". És a dir, almenys una vegada a l'any. Ha passat un any i mig, dues primaveres i el solar està impracticable, amb escombraries i porqueria i amb un arbret que ja és gairebé un arbre. Un solar en ple centre de la ciutat. I un ajuntament que, pel que sembla, té un regidor de Medi Ambient i manca d'un Impost de Solars Sense Edificar.

TEMES

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Elena Bianca Ciobanu, la nota més alta del MIR, tria Dermatologia a l'Hospital Clínic: 'Soc romanesa i tinc 41 anys, el meu cas anima a trencar motlles
  2. Un pare denuncia que la seva filla amb diabetis ha estat mesos sense poder anar al menjador escolar per manca de recursos
  3. El SEPE et pot retirar el subsidi per a majors de 52 anys per tenir diners estalviats
  4. La Seguretat Social es posa seriosa: obliga a retornar la pensió als jubilats que treballin sense avisar
  5. Aliança Catalana anuncia el seu candidat a Figueres
  6. Figueres crea un centenar de places d'aparcament en dues zones de la ciutat
  7. Aquest és el programa d'actes de les Fires i Festes de la Santa Creu de Figueres 2026
  8. Jaume Roures torna al negoci audiovisual i compra la productora de 'Crims'

En què consistirà això de la disciplina urbanística?

Detingut a Barcelona 'el lladre de Lego': 20 caixes robades i ordre d’allunyament de botigues de joguines

Aquests són els 12 cims de l'Empordà i Girona que tothom hauria de pujar almenys un cop a la vida

Sánchez enalteix "els bons aliats que som de l’OTAN" davant l'interès dels EUA d'expulsar Espanya

Adeu a la balisa V-16 obligatòria abans de l'1 de gener: "No serà exigible la seva connectivitat amb els sistemes de detecció"

Mor una persona electrocutada a la línia R4 de Rodalies

Crònica de l'endemà: els oblidats de Sant Jordi

Figueres lliura el Premi Joaquim Vallmajó i reconeix la solidaritat del teixit associatiu a l’Empordà

