Opinió
Sant Jordi i el TikTok
"Prefereixo omplir TikTok que biblioteques". Fidel al seu estil provocador, Gabriel Rufián deixava anar aquesta frase en un acte recent sobre la seva idea d'impulsar un gran pacte de les esquerres estatals. L'ocurrència de Rufián funciona si s'entén com la necessitat de plantar cara al domini del relat a les xarxes socials per part dels partits i dels discursos d'ultradreta. Però descarrila quan contraposa TikTok i biblioteques. Xarxes socials i lectura. Mòbils i llibres. Si TikTok ha servit perquè Vox i les seves idees entrin al cervell de molts joves, també serveix per recomanar i promocionar llibres. O per fer visible que hi ha molts joves que llegeixen i que els agrada fer-ho. Sense que això vulgui dir que són gent "rara" que defuig les xarxes i les maneres de relacionar-se de les noves generacions.
A l'ara rebatejada biblioteca de l'Institut Ramon Muntaner de Figueres segurament hi ha un exemplar de l'assaig De Robinson Crusoe a Peter Pan, escrit per Vicenç Pagès Jordà. En aquest llibre, l'escriptor figuerenc reflexionava amb magisteri sobre la importància en l'imaginari col·lectiu de diferents generacions de novel·les juvenils com Les aventures de Tom Sawyer, Robinson Crusoe, Moby Dick o, i això ja és més personal, l'imprescindible L'illa del tresor, de R. L. Stevenson.
Doncs bé, a TikTok, Instagram o YouTube ningú no hauria de copiar, ni en la forma ni en el contingut, el llibre de Pagès Jordà. Perquè poca gent podria fer-ho igual de bé i també perquè ara toca fer una altra cosa: un contingut que convidi els joves a llegir. No passa res si no es tracta de les peripècies del pirata John Silver ni de cap imaginari sorgit del cap de Jules Verne. Perquè el llibre, sigui quin sigui, que un altre jove li haurà recomanat per TikTok, també deixarà pòsit. Només cal que el llegeixin.
