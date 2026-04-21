Cartes dels lectors

"Si a les Fires de Figueres la majoria de vehicles no estan en regla, voleu pensar que les atraccions sí que ho estan?"

Una carta de Xavi Roca

Parc d'atraccions s'emplaça al Firal. / Arxiu

Avui he passat pel complex on es munten les Fires de la Santa Creu de Figueres, concretament per l'espai de les atraccions. Com que soc observador, em faig creus: la gran majoria de vehicles de tota classe —caravanes, cotxes, tractors tràiler i força vehicles més que hi havia estacionats— no tenien el distintiu de la ITV, ni tan sols el de l'any en curs, ni cap d'antic, ni de cap mena.

Aquests firaires transporten estris per fer gaudir la nostra mainada. Si els vehicles que les transporten no estan en regla, voleu pensar que les atraccions sí que ho estan?

