Opinió
Tones de fusta combustible
Cal exigir a les institucions de forma immediata l’emergència forestal i activar el màxim de recursos públics per netejar els boscos
Arran dels darrers episodis extrems de vents huracanats els darrers dos mesos, que han arribat en diversos indrets als 170 km/h, més diferents episodis de forta tramuntana persistent durant dies, que feia anys no es veien, bona part de les comarques del Berguedà, el Ripollès (sobretot i especialment), la Garrotxa i l’Alt Empordà, han acabat amb els boscos ben delmats. Això cal afegir un hivern amb molta neu, que ha deixat molt trinxat el sotabosc. Si afegim la deficitària o nul·la (segons indrets) gestió forestal, la metxa ja està encesa.
La fotografia amb drons, si ens posem moderns, ha de ser dantesca en alguns boscos. No és que en un sol terme municipal han caigut, trencat o arrencat de soca-rel centenars d’arbres; multipliquem això per tots els termes i comarques de la serralada pirinenca i prepirinenca, on hi ha hagut afectacions múltiples, més enllà de tall de camins, ponts, carreteres i vies de ferrocarril, i arribarem a la conclusió que tenim una bomba de rellotgeria de cara a l’estiu.
Doncs bé, si estiguéssim realment en estat d’emergència climàtica (formalment ho està l’Estat Espanyol i Catalunya també la va declarar), els protocols d’alerta forestal haurien d’estar ja activats i amb urgència. Però com no es nota que ho estiguem (i d’aquí venen molts dels mals, desafecció climàtica i negacionisme), cal exigir a les institucions de forma immediata l’emergència forestal, per tal d’activar el màxim de recursos públics (protecció civil, bombers, agents rurals, ADF, voluntaris ambientals i els grups conservacionistes que tan entusiastes són amb el paisatge). I recursos privats també, perquè es requereix maquinària pesada, per netejar i retirar el màxim possible la deixalla que serà combustible. Fins i tot s’hauria de concertar amb les empreses que es dediquen a l’elaboració de biomassa per facilitar permisos, ajuts i trasllats atès que són tones i tones el que s’ha de retirar, tallar i esmicolar. Però de moment tot el que ha fet el Departament d’Agricultura i Ramaderia de la Generalitat és treure una "Nota informativa sobre tramitació de tallada i treta d’arbres caiguts per les ventades" amb data 27 de març. Amb les següents paradoxes: advertint que s’ha de demanar permís per fer qualsevol mena de tallada, neteja, d’arbres caiguts, no explicitant què farà el Departament i quins recursos emprarà per ajudar, subvencionar i mobilitzar maquinària per endreçar el gruix de bosc públic delmat; no obrir cap línia d’ajuts als ajuntaments i consorcis forestals per tal de desplegar dispositius de gestió forestal i finalment fer recaure en els particulars, alguns grans, però molts petits, el gruix de la tasca de neteja. És a dir, que la Generalitat no farà res més que tramitar permisos!
