Opinió
El doble joc i la incoherència de Junts a Castelló d'Empúries-Empuriabrava
La política municipal no pot ser un joc de cadires. Els veïns mereixen saber qui vol governar, amb qui i per fer què?
Qui mana realment a Castelló d'Empúries? Aquesta és la pregunta que els veïns es fan davant del caos polític que envolta Junts per Catalunya al municipi. El que està passant ja no és només preocupant: és un descrèdit polític en tota regla.
Junts es presenta com a oposició al govern municipal, però la realitat és una altra: dins del govern hi ha una regidora de Demòcrates de Catalunya afiliada a Junts que actua al marge del seu grup. No és cap matís: és descontrol institucional. I un partit que no pot ordenar els seus propis càrrecs no pot aspirar a governar amb credibilitat.
La fractura interna és pública i sostinguda. I el més greu és que es visualitza en els plens. En el darrer, aquesta regidora va votar contra una moció de Junts sobre una zona especialment tensionada per les ocupacions. Això no és discrepància: és la desautorització directa del partit davant dels veïns. I mentre el present ja és caòtic, el futur apunta encara pitjor. Junts, que ja ha designat candidata per al 2027, treballa un pacte amb SOM Empuriabrava i Castelló, liderada per Agustí Ayats, declarat antiindependentista. Aquesta acció ja ha provocat baixes a la militància i dimissions en òrgans nacionals.
Però aquí és on el doble joc es fa evident. Aquesta operació no és cap invent local ni cap decisió improvisada. Té el suport explícit de la direcció del partit: a escala nacional, responsables de política municipal, vegueria i presidència comarcal. Tots ho saben. Tots ho avalen. Per tant, no estem davant d'un error. Estem davant d'una manera de fer política: dir una cosa i fer-ne una altra. Defensar un projecte a escala nacional i diluir-lo en l'àmbit municipal, si convé.
Aquest és el problema real. Quan un partit accepta aquesta contradicció permanent -govern indirecte amb els seus, votacions en contra, pactes ideològicament oposats- el que desapareix no és només el relat. És la credibilitat política.
I això, tard o d'hora, té conseqüències electorals. Perquè els votants poden perdonar errors, però difícilment perdonen el doble discurs. I quan la confiança es trenca, recuperar-la és molt més difícil que perdre-la.
La política municipal no pot ser un joc de cadires. Els veïns de Castelló d'Empúries i Empuriabrava mereixen saber qui vol governar, amb qui i per fer què. Però quan tot s'hi val, ja no hi ha projecte. Només hi ha ganes de poder.
Subscriu-te per seguir llegint
