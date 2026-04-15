Opinió
Aparcar a Figueres, versió 2.0
La ciutat ha de tenir molt aparcament, molt a prop i molt barat
Fa unes setmanes vaig escriure un esborrany d’article que després va quedar descartat i no vaig publicar. Estava inspirat en una conversa amb un amic que m’explicava que, un dimecres qualsevol, havia d’anar a fer uns encàrrecs a Figueres. Feia molt de temps que no anava al centre i el va sorprendre que durant gairebé una hora no trobés aparcament, per la manca d’oferta en uns carrers amb voreres massa amples per on no passa ningú, fins que va descobrir un petit aparcament vora la plaça Tarradellas, ample i ben situat.
Va anar a veure el seu perruquer, amb qui va lamentar la situació de la Unió Esportiva Figueres; va anar a fer un tallat amb un amic retrobat i va «ramblejar», com quan era jove. Es va reconciliar amb la ciutat que el va veure néixer i la va trobar maca, viva, lluminosa, neta i amb un batec que l’allunyava de les crítiques que havia sentit darrerament.
Però, l’idil·li es va acabar quan li van carregar 6 euros a la targeta en anar a retirar el cotxe. Més car que el tallat, una tercera part del que li havia cobrat el barber, i es va prometre que trigaria a tornar a trepitjar la ciutat. Si vaig congelar l’article va ser perquè en aquell moment n’hi havia d’altres que, també en aquest mateix setmanari, anaven en el mateix sentit, fins i tot cartes al director, i em va semblar que no calia seguir posant el dit a la nafra.
"Es parla molt del problema del tancament de botigues històriques, de les grans cadenes i dels preus dels lloguers, però cal aixecar la veu i dir que, si Figueres vol ser un centre comercial a l’aire lliure, ha de començar per fer com els que són tancats: tenir molt aparcament, molt a prop i molt barat"
Però, si he canviat d’opinió i ara en publico la versió modificada és perquè fa pocs dissabtes vaig anar a un dinar de celebració amb amics vinguts de fora, en un restaurant històric del centre de Figueres. Un àpat magnífic i que, després del cava i la ratafia, em va venir de gust presumir de figuerenc, i vam passejar pel centre, on van fer compres; els vaig mostrar l’univers surrealista del geni i fins i tot vam passar pel rebedor del Museu del Joguet, on en Joan Tomàs, molt amablement, els va mostrar les seves nines. Però, com li va passar al primer afectat, quan després d’una tarda magnífica vam anar a recollir els cotxes, el parquímetre de la plaça Catalunya ens va xuclar 19 euros a cadascú. La meitat del preu del dinar, el mateix que la samarreta de rebaixes que van comprar. Vaig veure de reüll la cara dels meus convidats que, per educació, no van comentar res, però que, igual que aquell home, jo i ells mateixos, trigarem a tornar.
Es parla molt del problema del tancament de botigues històriques, de les grans cadenes i dels preus dels lloguers, però cal aixecar la veu i dir que, si Figueres vol ser un centre comercial a l’aire lliure, ha de començar per fer com els que són tancats: tenir molt aparcament, molt a prop i molt barat.
