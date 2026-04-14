Figueres, ciutat "lletja", "pútrida" i "decadent"

Una carta de Ferran Padró, de Figueres

Vols enviar una carta del lector a l'EMPORDÀ? T'expliquem com fer-ho

El carrer Peralada, un dels principals eixos comercials de Figueres. / Gemma Tubert

L’autoestima de molts ciutadans i ciutadanes de Figueres està tocada, i no precisament per la tramuntana. Fa anys que es respiren aires de desprestigi, mofa i menyspreu cap al municipi. Opinions amb ressò de personatges públics com Juliana Canet o Jair Domínguez, contribueixen a aquests aires de descrèdit, burla i desestima cap a la ciutat. Afortunadament, n’hi ha que no combreguem amb les seves paraules. Que no pensem que sigui "lletja", ni "pútrida i decadent". Que vivim a la ciutat, que som conscients dels molts aspectes a millorar, però que estem cansats d’aquests relats, que no fan més que contribuir a la figueresa de molts dels seus habitants. En una entrevista a l'EMPORDÀ, Josep Maria Dacosta i Oliveras, citant a Vicenç Pagès Jordà, ja es refereix a la figueresa com aquella manera de "parlar molt amb desànim i, fins i tot de manera molt agressiva, de la ciutat". Dacosta, també parla de la "falta d’autoestima", la necessitat de "veure les qüestions positives", i la manca de "reconeixement dels valors de la ciutat per part dels mateixos figuerencs". I afirma, amb bon criteri, que tots els figuerencs i figuerenques, com a "ambaixadors de la nostra ciutat", "hauríem de fer bandera del nostre municipi".

Les banderes no són teles silencioses, transmeten idees, uneixen les persones i reforcen el sentiment de pertinença davant l’adversitat. Els pròxims dies, i malgrat les seves imperfeccions, poden ser una bona ocasió per promocionar i fer bandera del nostre municipi. S’acosten les Fires i Festes de la Santa Creu, i com si es tractés d’un conflicte bèl·lic, aquells que volen lluitar contra el mal endèmic de la figueresa, el desànim, el desprestigi, la mofa i el menyspreu, poden esdevenir soldats de trinxera, des dels seus aparadors, terrasses i balcons. Potser és el moment de penjar la bandera del nostre municipi, per fer valer el nostre convenciment, sense vergonyes, d’estima, orgull i respecte a la ciutat. Potser, el simple gest de lluir-la, ens ajuda a persuadir l’oponent, a fomentar el sentiment de pertinença (important pel funcionament i el benestar psicològic de les persones), i a començar a recuperar la debilitada autoestima figuerenca.

