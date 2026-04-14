Opinió | Necrològica
El comiat de L’Àvia centenària
L’home s’apropa a la lluna 50 anys després, l’extrema dreta perd les eleccions a Hongria, Donald Trump bloqueja l’estret d’Ormuz a Iran; la dona del president de l’Estat espanyol, Begoña Gómez és processada per 4 delictes i a Còrdova una altra dona mor presumptament apunyalada per la seva parella. Davant d’aquest panorama geopolític i social preocupant, ens queda el detall del dia a dia, ens queda fixar-nos en el bé, el bé d’una àvia que avui emprèn un viatge, un viatge encara més apassionant que els dels astronautes d’Artemis II, una àvia que ens deixa un llegat a tots els aquí presents. Serà difícil no recordar-la com una dona amb caràcter, un referent com a treballadora, una dona pagesa empordanesa que es dedicava a l’hort, al camp, a la casa i als fills. No tenia massa temps per a aprendre i tampoc no li agradava massa l’escola. No era una dona de lletra, cert, però sabia com escriure la vida. Ha sabut tatuar-nos a foc el valor de la família. Em deia que, malgrat somniar amb un príncep blau, va optar per quedar-se amb l’únic home que va conèixer. No fos que canviés per a pitjor… tenia sentit de l’humor, a vegades, un punt àcid, un punt molest segons la sensibilitat de l’altre.
Però calia saber que venia d’ella per interpretar-ho amb un somriure. Per què ella somreia i somreia molt. Diria que, a vegades, s’en reia de tot i de tothom. Enamorada dels seus 2 fills, dels 5 néts i 6 besnéts que la van fer ballar fins al darrer moment. Preocupada sempre per les nostres finances, no fos que no arribéssim a final de mes. Nascuda el 20 de gener del 1923, va patir misèria però no va patir mai gana. Durant la guerra civil, omplia l’estòmac amb el pa d’estraperlo que els pagesos de Vilajuïga li portaven al mas des de França.
Vilabertran perd la vieja del visillo, i la Mari i la Margarita perden una experiència de vida de cuidar una àvia fins al darrer dia. Gràcies, noies, per la vostra professionalitat.
De la geopolítica mundial acabem aterrant al que l’Àvia la farà feliç avui, la victòria del Barça contra l’Atlètic de Madrid.
No ens queda cap dubte que serà la millor animadora des del cel. Aquesta nit hi brilla un estel més que ens guiarà pel camí.
En nom de la família agraïm les mostres de condol i ens quedem amb la frase més escoltada per tots vosaltres: "on s’ha de firmar?"
