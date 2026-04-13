Opinió
Entrevista a Barda Petarda: l'homofòbia que no marxa
Gerard Fulcarà, de Llançà i conegut artísticament com a Barda Petarda, serà la primera drag queen catalana a participar en el reality de YouTube Regias del Drag España. La setmana passada, en una entrevista de Núria Noguera a l’EMPORDÀ, que va ser reproduïda en altres mitjans de Prensa Ibérica, Barda Petarda feia reflexions tan assenyades que no haurien d’estranyar, ni encara menys esverar, ningú que hagi mirat el calendari i s’hagi adonat que ja som a l’any 2026. "Vull que els nens entenguin que ser LGTBI no és dolent, que estimar una persona del mateix gènere no és dolent, que veure un home amb maquillatge no és dolent, que un nen porti les ungles pintades no és dolent...".
Aquest missatge és el que Fulcarà, o Barda Petarda, defensa en xous com a drag queen, il·lustrant contes, amb titelles o amb contacontes infantils, com els que farà a final de juny a Llançà, o com ja ha fet en espais de la rellevància del museu Reina Sofia de Madrid. És un talent de l’Alt Empordà que, és clar que sí, val la pena que sigui conegut a la seva terra amb entrevistes com les que vam fer a l’EMPORDÀ.
Un talent que ha de fer sentir orgullosa la gent que l’estima i que no queda embrutit pels comentaris, ja no diria homòfobs, que també, sinó directament farcits d’ignorància i maldat, de la gent que ha criticat l’entrevista en els comentaris de les nostres xarxes socials i de la resta de mitjans que la van publicar. Si no els agrada, que no la llegeixin. Que així, a còpia de no llegir el que no els agrada, potser podran continuar evitant adonar-se que ja som a l’any 2026. Dedicar-se a insultar l’entrevistat, o a censurar que hàgim publicat aquesta entrevista, diu molt més els que l’insulten que no pas de qui rep els insults.
