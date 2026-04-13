Opinió
"Agraeixo que l'Ajuntament de Figueres hagi escoltat aquesta modesta petició ciutadana i hagi revertit la degradació del Parc de les Aigües"
Una carta de Marc Pont, veí de Peralada resident a Figueres
Escric aquestes línies per expressar el meu sincer agraïment pel desenllaç positiu respecte a la situació del Parc de les Aigües de Figueres. Fa unes setmanes vaig fer pública la meva queixa per l’estat d’abandonament en què es trobava aquest espai, un pulmó verd essencial per a la nostra ciutat. Avui, vull reconèixer la feina feta.
D’una banda, agraeixo a l'Ajuntament de Figueres que hagi escoltat aquesta modesta petició ciutadana i hagi actuat per revertir la degradació del parc. Les millores realitzades salten a la vista i permetran que, a partir d’ara, els veïns i veïnes d’aquest entorn, així com tots els visitants estrangers que hi fan parada, que són molts, tornem a gaudir d'un entorn digne, cuidat i segur.
De l’altra, vull donar les gràcies al diari EMPORDÀ per haver-se fet ressò de la meva queixa. La seva tasca de col·laboració i altaveu és fonamental perquè les inquietuds dels ciutadans arribin a qui té la capacitat de resoldre-les.
Accions com aquesta demostren que, quan hi ha diàleg i voluntat, podem millorar Figueres entre tots. Confio que a partir d’ara, i gràcies a les promocions d’habitatge nou que s’hi desenvoluparan en breu, el manteniment del parc serà constant per no tornar a la situació anterior de degradació.
