Opinió
El MIC
És una sort poder gaudir d’un esdeveniment de tal magnitud
Haver de lliurar amb antelació l’article a aquest setmanari provoca naturalment que en moltes ocasions s’hagin produït fets entre la data de lliurament i la de la seva publicació. Això aconsella a escriure sobre temes més aviat generals o d’opinió, descartant la immediata actualitat que suposaria comentar per exemple qui ha guanyat el festival d’Eurovisió o la jornada de lliga del cap de setmana.
Però res no obsta per a poder publicar sobre una competició de futbol base que ha anat agafant anomenada durant els últims anys a Catalunya i molt en concret a l’Empordà: el Mediterranian International Cup of Football, "MIC" per als amics.
Parlem d’un torneig de futbol formatiu que aprofitant que és Setmana Santa, i per tant les vacances escolars dels seus participants, aconsegueix aplegar una gran quantitat d’equips de categories inferiors dels millors clubs de futbol d’Europa. Als planters més importants de la lliga espanyola: Barça, Real Madrid, Athletic... s’hi afegeixen els d’altres clubs consagrats dins l'àmbit europeu com Chelsea, Milan, Liverpool i similars.
"Serà difícil que es repeteixi la gesta de l’any passat i que un equip empordanès com la Unió Esportiva Figueres s’imposi en la seva categoria als equips de renom nacional i internacional amb un gol fet des del mig del camp que encara mantenim a les nostres retines"
Els esmentats equips i molts d’altres, cadascun en el seu quadre de competició segons l’edat dels futbolistes, es barregen amb equips locals i no tan locals, de manera que, depèn de com, es pot arribar a presenciar un Borrassà-Juventus o un Borussia Dortmund-Sant Pere Pescador, si l’atzar decideix que quedin encabits dins del mateix grup.
Així doncs, aquell divertiment que va començar fa més de vint anys per a tenir la mainada distreta a l’estil de torneigs com el de Brunete —precursor a la península Ibèrica— s’ha convertit amb el pas dels anys en una experiència enriquidora per als seus participants a la vegada que un espectacle de primera magnitud que atrau a la Costa Brava a clubs, jugadors i famílies a gaudir del futbol i del nostre territori. No en va, aquest any hi acudiran més de vuit mil nens acompanyats de desenes de milers de persones, amb una previsió global de dos-cents cinquanta mil espectadors i un impacte econòmic superior a quinze milions d’euros.
Com deia al principi, quan es publiqui aquest escrit, el torneig ja haurà conclòs i, per tant, ja tindrem guanyadors. Cal desitjar que la climatologia hagi acompanyat i que tot s’hagi desenvolupat amb normalitat i harmonia. Serà difícil que es repeteixi la gesta de l’any passat i que un equip empordanès com la Unió Esportiva Figueres s’imposi en la seva categoria als equips de renom nacional i internacional amb un gol fet des del mig del camp que encara mantenim a les nostres retines. Però en qualsevol cas, és una sort poder gaudir d’un esdeveniment de tal magnitud a l’Alt Empordà.
