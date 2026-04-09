Opinió | 'Agraïment a l'Hospital i al Centre Sanitari Bernat Jaume de Figueres'
"En aquests temps convulsos de queixes constants, vull reconèixer la feina ben feta de l'Hospital i del Centre Sanitari Bernat Jaume de Figueres"
Una carta de Joan Sala Puigdevall
______________
Vols enviar una carta del lector a l'EMPORDÀ? T'expliquem com fer-ho
Aprofito aquest espai públic per expressar el meu sincer i profund agraïment a tot l'equip humà — metges, fisioterapeutes, infermers/es i altre personal d'aquestes institucions— de l'Hospital i del Centre Sanitari Bernat Jaume de Figueres per l'excel·lent tracte rebut en tot moment, mostrant tots ells una gran professionalitat, humanitat i compromís amb la seva feina.
En aquests temps convulsos de queixes constants, exigències en tots els àmbits i poc reconeixement, crec que és de justícia fer-los aquest humil reconeixement per la feina ben feta.
