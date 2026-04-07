Opinió
Marià Lorca i Jordi Pujol
Des del mateix dia que es va conèixer la seva mort, EMPORDÀ ha estat publicant articles de reconeixement a Marià Lorca i Bard (1938-2026). L’actual alcalde de Figueres i tots els seus predecessors vius, fossin del color polític que fossin, així com periodistes, regidors i especialistes en Dalí, han signat glosses totes elles molt respectuoses i, merescudament, elogioses amb la trajectòria política i, especialment, amb la personalitat -la humanitat, en un terme que es repeteix sovint- de Lorca. Ho repeteixo: merescuts. Segur que Marià Lorca va fer un munt de coses bé -com a polític, com a empresari i com a persona- i d’altres de menys bé. Perquè així som les persones, imperfectes. Quan mor una personalitat, com era el cas de Marià Lorca a Figueres, sempre es tendeix molt a l’elogi. Un elogi que, tanmateix, sol ser més escàs en vida. I, especialment, en el cas dels polítics, és més difícil quan s’està en l’exercici del càrrec.
La legítima confrontació ideològica, els diferents punts de vista segons el moment vital de cadascú o les enrabiades puntuals per "aquell ha dit això" o "ell no m’ha fet cas en això altre" solen projectar ombres sobre el llegat deixat per alcaldes o presidents de govern que, com va ser el cas de Lorca a Figueres, han ocupat durant molts anys un càrrec rellevant. Només el pas del temps, i una feina més pròpia d’historiadors que de periodistes, acaba posant el focus en l’obra feta. En el cas de Lorca, l’obra no és poca. I va molt més enllà de la coneguda gesta d’haver assegurat que Salvador Dalí fos enterrat sota la cúpula del Teatre-Museu de Figueres.
El 1982, en una conversa entre tots dos, que Lorca encara recordava amb claredat fa ben pocs mesos, Jordi Pujol el va convèncer perquè l’any següent encapçalés la llista electoral de CiU a Figueres. Avui, en una conversa ja malauradament impossible, tots dos podrien parlar de quan i com es valoren els llegats dels polítics.
- Jean-Charles Sin: 'Comprar l'hotel Belvédère va ser una bogeria, però m'encanta, té història
- Josep Serra, pastor: 'Si em convides al millor restaurant et diré que jo prefereixo quedar-me aquí, menjant-me un entrepà amb el ramat
- Ortega Smith explica els secrets de Vox: 'Abascal s'ha venut a interessos econòmics; els seus i els d'altres
- Els metges inspectors de la Seguretat Social denuncien retards de fins a 700 dies en les baixes laborals: 'Només som 470 a tot Espanya
- Alerten que el conflicte escolar pot afectar les sortides culturals: 'Formen part d'una educació de qualitat per a l'alumnat
- El racó de Figueres que apareix en una pel·lícula de Netflix
- Els hospitals de Vic, Igualada, Terrassa, Mataró i Calella compren un lot conjunt de robots quirúrgics: «Ens hem estalviat un 21% del cost»
- Marta Figueras brilla com a Jesucrist en el 50è aniversari de la Passió de Sant Climent