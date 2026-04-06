És notícia
Marià LorcaFigueres tràfic internacional droguesJazz FigueresTramuntana EmpordàRoses fibromiàlgia
Opinió

Jordi Masquef

Jordi Masquef

Alcalde de Figueres

Figueres

Marià Lorca, l’etern alcalde de Figueres

Jordi Masquef i Marià Lorca.

Jordi Masquef i Marià Lorca. / Ajuntament de Figueres

Pels que estàvem en contacte amb ell, sabíem que, malauradament, aquest dia arribaria, però em costa, com a tants figuerencs i figuerenques, imaginar Figueres sense el Sr. Marià Lorca, perquè costa entendre'ls per separat.

Hi ha persones que passen per la política i n'hi ha d'altres que formen part indivisible de la història de la seva ciutat. El Sr. Marià Lorca és, sens dubte, d'aquest segon grup. Durant dècades va dedicar la seva vida a Figueres i als figuerencs amb una vocació profunda de servei públic, amb una manera d'entendre la política basada en l'humanisme, la proximitat, el compromís i l'estima sincera per la seva gent.

Per a moltes generacions de figuerencs, com la meva, el seu nom forma part de la història de la ciutat. Perquè en Marià Lorca no només va ser l'alcalde en majúscules: va ser un home que estimava Figueres amb una intensitat que es feia evident en cada conversa amb ell.

Personalment, sempre li estaré agraït per la seva immensa generositat d'acompanyar-me a les llistes electorals del 2019 i, especialment, a les del 2023. Per mi, que des de nen tenia en ell el meu referent com a alcalde, que m'acompanyés perquè jo fos escollit alcalde era un honor i un somni complert. De fet, la relació amb la família es remunta molts anys enrere, quan el meu avi era president de l'associació de veïns del carrer de la Jonquera i ell, l'alcalde de Figueres.

En aquests darrers anys hem compartit confidències i també moltes estones a la Fundació Salut Empordà, de la qual ell encara n'era patró. De fet, no feia ni un any que havia renovat el càrrec. Això demostra el seu compromís amb la ciutat: al servei de Figueres fins a l'últim dia.

Figueres perd una figura irrepetible. Però també és cert que el seu llegat queda entre nosaltres: en la ciutat que va ajudar a construir i transformar, en els records compartits i en l'exemple de dedicació i servei públic, però sobretot en el seu exemple com a persona.

Gràcies, Marià, per tot el que has donat a la ciutat de Figueres.

Tracking Pixel Contents