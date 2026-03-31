Opinió
L'estret d'Ormuz i les benzineres de l'Alt Empordà
L’estret d’Ormuz. De tant llegir-ho i sentir-ho un cop i un altre a les notícies, ja deu quedar poca gent que no sàpiga que aquest petit tros de mar, ara bloquejat, entre el golf Pèrsic i el golf d’Oman, és molt important per al món. Per allà passa el 20 % del petroli mundial, molt gas i bona part dels minerals amb què es fan els fertilitzants clau per a les collites agràries de mig món. O sigui, és important per al món. I és crític per a la nostra butxaca. La pujada de les factures del gas, de la llum o de la compra al supermercat aniran arribant, però, la que ja és real és la del preu de la benzina. I aquí és on ha arribat la connexió més directa entre l’estret d’Ormuz i l’Alt Empordà. Perquè en aquesta comarca la benzina i el gasoil, o més ben dit la seva venda, tenen un pes molt rellevant en l’economia. Pel gran volum de camions que la creuen, però també per l’efecte frontera. La imatge de compradors francesos arribant fins a la Jonquera, i en alguns casos, fins i tot, fins als supermercats amb benzinera de l’entorn de Figueres, ha tornat a ser molt exagerada aquests dies. A omplir el dipòsit i, el que és més perillós, alguns també omplen grans garrafes als maleters.
Els números són clars. Amb la baixada de l’IVA per part del govern de Pedro Sánchez, el preu de la gasolina 98 a l’Alt Empordà rondava aquest diumenge de Rams, segons l’estació de servei, al voltant d’1,68 euros per litre. En canvi, a l’altre costat de la frontera, la majoria de benzineres al voltant de Perpinyà despatxaven el litre de 98 a dos euros o més el litre. Endeutat fins a les celles, el govern de Macron té menys marge per abaixar impostos que el de Sánchez. I, per tant, anys després de Schengen, a l’Empordà, a la Jonquera, al Pertús tot continua igual. Sigui per la benzina, sigui pel tabac o, directament, per la marihuana... Dues realitats diferents a banda i banda de la (desapareguda) frontera.
