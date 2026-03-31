Opinió | Que important

Cartes dels lectors

Cartes dels lectors

"Que els adeus per sempre ens serveixin per recordar allò que veritablement és important"

Una carta de Ferran Padró, de Figueres

&quot;Ser conscients de la vulnerabilitat de l'ésser humà&quot;, diu l'autor de la carta.

"Ser conscients de la vulnerabilitat de l'ésser humà", diu l'autor de la carta. / Freepik

Que important abandonar temporalment l'acceleració social i poder fer un comiat tranquil i pausat d'un ésser estimat. Agrair a tots aquells sanitaris que gestionen l'adeu de la persona que estimes. Les paraules de respecte, el to, l'exercici d'empatia i oferir explicacions curoses. Un gest, una mirada o un sortir quan toca. Que important donar un permís mèdic per poder celebrar l'últim aniversari a casa. Reconèixer, sense complexos, el valor de la sanitat pública.

Que important poder renunciar a dies de feina per dedicar-se al que se'n va. Una breu conversa en aquell instant de lucidesa que demana no sentir més dolor. Que important plorar, abraçar, donar-se la mà i un "t'estimo" a temps. Respectar i validar les emocions que aniran sorgint amb el pas dels dies, setmanes i anys. Que important parlar i explicar la tristesa del moment als més petits. Respondre a les seves inquietuds i oferir-los la possibilitat de portar el seu dibuix de comiat.

"Que important estimar, sentir-se estimat i, sobretot, fer-ho saber"

Que important recordar, com diu la cançó, que anem venint i anem marxant. Ser conscients de la vulnerabilitat de l'ésser humà. Valorar allò que tenim o hem tingut i no allò que voldríem o no tindrem. Que important aprendre a renunciar als maldecaps innecessaris.

Que important estimar, sentir-se estimat i, sobretot, fer-ho saber. Parlar de vida, d'amor i parlar també de la mort.

Que els adeus per sempre ens serveixin per recordar allò que veritablement és important.

25 anys de compromís amb la seguretat viària: la sinistralitat s'ha reduït un 70%

25 anys de compromís amb la seguretat viària: la sinistralitat s'ha reduït un 70%

"Que els adeus per sempre ens serveixin per recordar allò que veritablement és important"

"Que els adeus per sempre ens serveixin per recordar allò que veritablement és important"

