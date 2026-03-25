Opinió
"El servei d'Hospitalització domiciliària de la Fundació Salut Empordà ha estat una font de tranquil·litat, d'escalf humà i de suport"
Una carta de la família Puig Noguera, de Vilatenim
A tot l’equip d’Hospitalització domiciliària de la Fundació Salut Empordà (Figueres), volem fer arribar unes paraules d’agraïment que surten del fons del cor. Durant aquest temps, la vostra presència a casa nostra ha estat molt més que una atenció professional: ha estat una font de tranquil·litat, d’escalf humà i de suport en moments que no sempre són fàcils.
Després d’una llarga hospitalització a l’Hospital de Figueres, i arran de la decisió del servei de pneumologia de continuar l’atenció mitjançant l’hospitalització domiciliària, hem tingut l’oportunitat de conèixer de prop la vostra tasca.
Al llarg d’aquest temps, la vostra intervenció ha estat clau tant per al benestar del nostre pare com per a la tranquil·litat de la família. Més enllà de l’atenció mèdica, valorem especialment la vostra manera de treballar: amb professionalitat, proximitat i respecte.
Cada visita ha contribuït a fer més portadora la situació, aportant seguretat i un acompanyament constant en un procés que no sempre és fàcil. És evident que es tracta d’un servei de gran valor, no només per al pacient, sinó també per als cuidadors, que ens hi hem sentit recolzats en tot moment.
Per tot plegat, volem fer constar el nostre reconeixement a la vostra feina i a la qualitat d’aquest model assistencial, que considerem imprescindible i molt beneficiós per a les famílies que el necessiten.
Atentament, amb tot el nostre afecte i agraïment.
- Els treballadors hauran d'assistir al seu lloc de feina encara que faci dos mesos que no cobren el sou
- Un error en les pensions permet ara a milers de jubilats cobrar fins a 14.000 euros
- Oriol Mitjà: “La depressió no és deixadesa ni mandra. És un dolor que et treu les ganes de viure”
- Aquest és el recorregut de l'etapa Figueres-Banyoles de la Volta 2026 d'aquest dimarts
- Una operació policial contra el tràfic de drogues entre Catalunya i França a Figueres acaba amb nou detinguts
- Gerard Ruiz, fill i nét de pescadors del Port de la Selva, ha impulsat una col·laboració entre la ginebra Noray i Munich, inspirada en el paisatge de la Costa Brava i l'Empordà
- Una massa d'aire polar deixarà neu, pluja i fred en algunes zones d'Espannya
- Neix Gent de Mar de Llançà per preservar la memòria oral i el patrimoni vinculat a la mar i la pesca del poble