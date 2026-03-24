Opinió
Figueres i els pobles del seu voltant
En les presentacions del recentment publicat "Converses de sobretaula al Motel", Xavier Febrés sol començar explicant que li va demanar a Joan Armangué que expliqués, d'una manera més "comprensible", allò que l'exalcalde havia publicat en un article a l'EMPORDÀ. Un reportatge a dues pàgines on Armangué defensava que l'Alt Empordà sí que té potencial industrial, tot i que actualment Figueres se'n beneficia molt poc, a diferència dels pobles del seu entorn. Una idea que en el llibre surt ja al segon capítol, "Prendre bé les mides". En aquest capítol, parlant dels beneficis i costos dels polígons industrials, Armangué apunta que la despesa per habitant de Figueres és només de 1.504 euros, mentre que, per exemple, la del Far d'Empordà és de 4.620 euros. I allà mateix, Armangué ja aporta un detall que l'Ajuntament de Figueres ha utilitzat en el seu dur comunicat d'aquesta setmana com a resposta a la demanda al TSJC del Far, Riumors, Vila-sacra i Fortià: L'aigua que gasta Amazon als polígons del Far també ve de Figueres.
Aquí la qüestió no és entrar en una guerra de bons contra dolents. No es tracta de demonitzar els municipis del voltant de Figueres perquè no han fet pisos socials al costat de les cases amb jardí i piscina, ni de retreure a la capital que faci el que li doni la gana amb Fisersa davant la poca força dels pobles petits i la manifesta intranscendència del Consell Comarcal. Es tracta d'allò en què ningú no ha cregut mai. Ni a Figueres ni, crec, gaire enlloc. O sigui, creure en l'àrea urbana.
Figueres no es pot gestionar només com una ciutat. Aigua, mobilitat, habitatge, seguretat, educació, sanitat... S'ha de fer pensant en els 50.000 habitants de la ciutat i en els milers de persones que viuen a Vilafant, Vilamalla, Vilabertran, Pont de Molins, Peralada i Llers, moltes d'elles antics figuerencs. Gestionar en clau d'àrea urbana, sense supèrbia i, ordeno y mando per part del gran, ni passant d'assumir els costos i "la part lletja" de la industrialització i del creixement demogràfic per part dels petits.
