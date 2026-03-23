Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

Seccions

És notícia
Polèmica preu aiguaIsabel FayaPortalblauLloguer FigueresAccident a Biure
instagramlinkedin

Opinió | Tal com raja

Pere Gotanegra

Empresari

Roses

Molins o nuclears: el dilema que ja és a Roses

Simulació dels aerogeneradors del parc eòlic marí de Roses, a la Costa Brava. | EL PERIÓDICO / Empordà

Mentre Europa matisa el seu rumb energètic i figures com Ursula von der Leyen admeten que potser la transició no s’ha calibrat del tot bé, a casa nostra el debat deixa de ser teòric. A la badia de Roses, la possibilitat d’instal·lar nous parcs eòlics marins posa sobre la taula una pregunta incòmoda però necessària: quin model energètic volem realment?

Durant anys, el discurs dominant ha estat clar: cal tancar les nuclears i apostar decididament per les renovables. És un plantejament legítim i, en molts aspectes, imprescindible. La lluita contra el canvi climàtic exigeix reduir emissions, i en això les energies renovables hi juguen un paper central. Però la realitat, tossuda com sempre, obliga a matisar els plantejaments més ideals.

L’energia nuclear, sovint demonitzada, presenta avantatges difícils d’ignorar. És estable, no depèn de factors meteorològics i genera electricitat sense emissions directes de CO₂. En un context d’incertesa energètica global, això no és menor. Ara bé, els seus inconvenients també són evidents: la gestió dels residus, els elevats costos i el rebuig social que arrossega des de fa dècades.

A l’altra banda, l’energia eòlica marina es presenta com una alternativa neta i alineada amb els objectius europeus. Però tampoc és exempta de controvèrsia. A la Costa Brava, el debat no és només energètic, sinó també paisatgístic, econòmic i emocional. Quin impacte tindran aquests molins sobre un entorn que viu, en gran part, del seu valor natural i turístic? És legítim preguntar-se si el preu visual i ambiental és assumible.

Potser l’error no ha estat apostar per les renovables, sinó plantejar la transició com un procés ràpid i sense friccions. Tancar nuclears sense tenir encara un sistema capaç de garantir subministrament constant amb fonts renovables pot haver estat, com alguns comencen a admetre, una decisió precipitada.

El debat real, doncs, no hauria de ser "eòlica o nuclear", sinó com construïm un sistema energètic equilibrat, segur i sostenible. Un sistema que combini fonts diverses, que redueixi emissions però també asseguri estabilitat i competitivitat.

I aquí és on el cas de Roses esdevé especialment simbòlic. Acceptar molins al mar pot ser vist com un acte de responsabilitat climàtica. Però també pot interpretar-se com una manera de traslladar l’impacte a allò que tenim més a prop i més visible. Durant anys hem preferit no veure les centrals nuclears, sovint llunyanes. Ara, en canvi, el debat es fa present a l’horitzó quotidià.

Europa dubta, i probablement amb raó. La transició energètica no pot basar-se només en allò que és desitjable, sinó també en allò que és viable. Entre molins que veiem i centrals que no veiem, la qüestió de fons continua sent la mateixa: volem una energia neta… o simplement una energia que no ens incomodi?

Potser ha arribat el moment d’afrontar aquesta contradicció amb honestedat. Perquè el futur energètic no es decidirà només en grans cimeres internacionals, sinó també en llocs com Roses, on cada decisió té un impacte directe sobre el territori i la manera de viure.

Subscriu-te per seguir llegint

TEMES

RRSS WhatsAppCopiar URL
Agenda del 23 al 29 de març a l'Alt Empordà

Volta Ciclista a Catalunya 2026: aquestes són les restriccions de mobilitat a Figueres per demà, dimarts 24 de març

Esteve Anglada (Bovicat) sobre la dermatosi nodular: "Si l'Administració continua enrocada amb els buidats sanitaris ens quedarem sense ramats"

Figueres acollirà una cursa infantil solidària per recollir aliments i roba al Parc Bosc

Arturo Valls ('el ninja de la publicitat') es gasta la pasta en cosetes inútils

Salvador Illa, president de la Generalitat: "Jo compliré els meus compromisos, espero que ERC compleixi la seva paraula"

Europa permetrà més abocaments als rius per facilitar l'extracció de minerals rars i dependre menys de la Xina

La pobresa energètica i la manca de manteniment de calderes fan augmentar les intoxicacions a les comarques de Girona

