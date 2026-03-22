Opinió
Recordant Patxè
Mor Xavier Casellas Mas, 'Patxè', el pintor que va apostar per la llibertat creativa
El dia 17 de març d'enguany contemplava, una vegada més, un quadre de tema floral del pintor Patxè, que ennobleix un espai important de la figuerenca Clínica Santa Creu. I pensava que calia que ens retrobéssim, ja que feia temps que no ho fèiem. Per l'EMPORDÀ de la mateixa data em vaig assabentar del seu traspàs.
En trobades en què coincidíem amb Jordi Gispert i François Garnier, artistes garriguellencs d'adopció, en les quals no faltaven discussions benèvoles entorn de l'art, es va iniciar un clima d'amistat i confiança que anava a més. En Patxè em permetia anar al seu estudi, d'una pau conventual, només trencada pels seus comentaris apassionats envers l'art i la seva obra, que mai era perfecta, segons la seva opinió.
"L'amic Patxè ja no viurà l'infern creatiu que el turmentava. Està gaudint de la pau de l'Olimp, al costat dels artistes que ja reposen del seu deliri creatiu"
L'any 1978, Garriguella iniciava la 1a Mostra d'Art, en la qual, al llarg de 18 edicions, d'alt nivell, treballava intensament com a organitzador. L'any 1985 vaig exposar Homenatge al pintor Patxè a la galeria Art-3, de Figueres. La meva admiració per la seva obra anava a més. De resultes del nostre tarannà artístic, vam exposar junts a la gironina Fontana d'Or l'any 1987, sota el títol Pau-Patxè, ell com a pintor i jo com a fotògraf convidat.
Les seves obres, de gran format, recordaven la tràgica batalla de Muret, de rerefons patriòtic. Jo les vaig fotografiar i projectar sobre persones o objectes, i en reproduir-les, permetia copsar l'obra del pintor amb un valor afegit. La seva última idea era treballar junts un tema monogràfic sobre l'infern, que ell considerava que era en aquest món i no calia buscar-lo més enllà. El tema prometia i ja no serà possible portar-lo a terme. L'amic Patxè ja no viurà l'infern creatiu que el turmentava. Està gaudint de la pau de l'Olimp, al costat dels artistes que ja reposen del seu deliri creatiu.
