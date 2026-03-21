Opinió | 'CaixaBank, negoci misteri'
"Què ha passat amb els meus diners, quin recorregut han fet? Quin profit n’ha tret CaixaBank?"
Una carta de Dolors Roig, de Figueres
Preguntes per al meu gestor de l’entitat de negoci CaixaBank (2011). El 1904 comença la història de la "Caja de Pensiones para la vejez", destacant la seva Obra Social. El dia 23 de gener de 2013 vaig obrir una Llibreta Estrella amb una xifra de 4 dígits d’euros, a l’oficina de la plaça Triangular, c. Sant Pau, 31, Figueres, T. 972127050. Of. 01033. El mateix dia se’m va oferir una Constitució d’Estalvi a Termini a canvi de regalar-me una petita màquina fotogràfica. Accepto, del meu saldo desapareixen 2.200 euros.
El dia 1 de març de 2017 llegeixo "detalls d’operacions anteriors disponibles en la seva oficina". El mateix dia m’informa del saldo actual que mostra un augment de 1.983 euros en relació amb el saldo del dia 6 de març de 2013. Quatre anys per investigar jo mateixa com han manegat els meus diners. Que no es cansin...
Pregunta:
Què ha passat amb els diners, quin recorregut han fet? Quin profit n’ha tret CaixaBank? Reconec que soc analfabeta total en temes bancaris, la llibreta serveix per esporàdiques petites operacions de pagar factures i poc més. No llegeixo tot el que porta d’informació. Ara, he obert els ulls, massa tard, quedant astorada davant les operacions, que observo i entenc, envers el meu saldo.
Pregunto:
Per què a una persona jubilada, figura protegida des de fa molts anys per la Caixa, ara es troba a mercè d’un negoci especulatiu i sense ànima?, encara que vulgui mostrar el contrari. Ho dic perquè del saldo des del dia 1 del juliol de 2017 fins al dia 2 d’octubre de 2020, han "cobrat" per manteniment 168 euros (12 euros trimestrals). Des del dia 29 d’octubre de 2020 fins al 31 de gener de 2026, (60 euros trimestrals) en total 1.320 euros per quota dia. Total 1.488 euros s’ha menjat CaixaBank, sembla que es manté cruspint llagosta. Diuen que és culpa meva per tenir un saldo minso, diners parats, no haver domiciliat ni nòmina, ni jubilació, ni rebuts a l’entitat.
Pregunto:
Per què l’entitat escampa propaganda de compres a termini i fa regals, restant informació pública i oberta de com funciona? Què han aportat a CaixaBank els diners del manteniment i quota. Com han evolucionat a favor seu?
Exposo:
El dimarts 10 de març d’enguany, (2026) el meu saldo és de 800,61 euros. No els puc treure, cal parlar amb el gestor. Així informa la pantalla del caixer automàtic del carrer Nou. On ets gestor? On són els “meus” diners? On ha anat a parar la protecció i respecte al jubilat? Permeteu que m’allargui amb dos fets puntuals viscuts en primera persona. Volts del 1999, la Caixa va oferir-me fer un taller sobre l’euro per a gent gran. El material era un joc de taula simulant un supermercat. Vam treballar i jugar. Però... l’euro va resultar ser un malson. Tot a 100 pessetes es va convertir Tot a 1 euro. (1 euro =166 pessetes). Vam perdre 66 pessetes pel camí. Un dia, van tornar per demanar-me que ajudes a deixar de pensar en pessetes. La meva resposta: No, no i no. Un altre fet curiós: La Caixa va dotar els casals de Gent Gran d’Aules d’Informàtica, un regal per instruir els socis i entrar en el món digital. Es van fer acords amb la Generalitat. Opineu!
Un matí es va presentar al Casal de Figueres l’elit d’executius de la Caixa, ben vestits, amb carteres i un somriure prepotent. Moltes salutacions, presentacions i afalacs per tenir bons resultats en la difusió de la informàtica entre personal i jubilats.
Petició:
Per tornar el favor-regal, es podria correspondre a la Caixa, ingressant, els jubilats, la seva pensió a l’entitat benefactora. (Quins pactes amb la Generalitat?) Aquí ho deixo. Cal rescatar els meus 800,61 euros de l’entitat depredadora. Ara m’hi poso.
Dimecres 11 de març. Sorpresa! Un caixer automàtic de l’oficina de la plaça de la Palmera m’ha expedit 800 euros. A favor seu quedant 61 cèntims, els hi regalo. Misteri bancari.
