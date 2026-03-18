Opinió | Dansa

Xavier Cairó

Xavier Cairó

Figueres

'Faula' de Roser López Espinosa revifa la fabulació i el desig

La tardor passada, aquest espectacle va obrir la temporada del Mercat de les Flors, a Barcelona, i aquest divendres 20 de març es podrà veure al Teatre El Jardí de Figueres

'Faula' és una creació de Roser Lopez Espinosa.

'Faula' és una creació de Roser Lopez Espinosa. / Tristan Perez-Martin

En una ciutat on la presència de la dansa contemporània és habitual només des de fa poc més d’una dècada, serà un privilegi poder comptar aquest divendres 20 de març, per quarta vegada, amb una nova i esperada creació de Roser López Espinosa. Com a intèrpret, el 2009, any de la capitalitat de la cultura catalana de Figueres, ens sacsejà amb Mozart nu de Iago Pericot, una de les coreografies icòniques de la història del nostre país. Com a autora i intèrpret alhora, i en el marc de l’Agitart (ara Figueres es mou), vam poder gaudir de Lowland un meravellós duet amb Guy Nader (un altre referent i habitual també als nostres escenaris) i que els va portar ni més ni menys que a l’OFF del Festival d’Avignon. L’estol, evolució de gran format per 8 ballarines i ballarins d’aquest duet i l’exitós familiar Cometa (més de 200 representacions arreu de quatre continents), són les seves dues altres propostes escèniques que han passat pel nostre teatre.

Criatures fabuloses i dansa acrobàtica per celebrar l’extraordinari en nosaltres.

Criatures fabuloses i dansa acrobàtica per celebrar l’extraordinari en nosaltres. / Tristan Perez-Martin

Faula va ser l’espectacle inaugural de la temporada la tardor passada al Mercat de les Flors de Barcelona amb gran èxit de públic i crítica. Una creació col·lectiva novament per a vuit intèrprets on es combina joc, sincronia, equilibri, dinamisme i una complicitat absoluta entre els seus joves membres, algunes d’elles habituals de la companyia, com és el cas d’Anamaria Klajnšček o Nora Baylach. Cal destacar l’espai escènic i la il·luminació minimalista i activa dels Cube.bz, uns altres referents dins la seva disciplina i que han col·laborat amb companyies i artistes del prestigi de La Veronal, Maria Arnal, Mal Pelo, Agrupación Sr. Serrano o Baró d’Evel, entre molts d’altres.

Si hi ha un qualificatiu que descriu a la perfecció els treballs de Roser López Espinosa és la imaginació. Amb les seves creacions ens ha convidat a volar de forma individual i col·lectiva, a viatjar a una galàxia desconeguda, a combinar dansa i arts marcials, a connectar i entrellaçar cossos i a revifar la fabulació, desig i objectiu d’aquesta, la seva ultima i magnífica creació.

'Faula' de Roser López Espinosa revifa la fabulació i el desig

'Faula' de Roser López Espinosa revifa la fabulació i el desig

