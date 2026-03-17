Opinió

Marc Verdaguer

Director de l'EMPORDÀ

Figueres

Junts, Masquef i el Pla de Barris

Barri del Culubret de Figueres.

"El Pla de Barris és un programa molt esperat i ja ha arribat a ciutats com Olot, Figueres i Girona, però la convocatòria del 2026 no serà viable si no tiren endavant els pressupostos". Són paraules del delegat del Govern a Girona, Xavier Guitart, que evidentment ha d'intentar portar l'aigua al seu molí i remar a favor dels pressupostos de Salvador Illa, però que no deixen de tenir un punt de raó i de dibuixar un greu problema a l'horitzó de Figueres. I és que sense el Pla de Barris no serà possible allò que fa pocs mesos, Jordi Masquef definia com "la gran oportunitat d'afrontar la gran transformació que necessiten els barris del sector Oest".

Masquef sap, com també ho sabia Agnès Lladó o ho té ben clar Joan Armangué, que Figueres necessita el Pla de Barris, Masquef vol el Pla de Barris i Masquef ha negociat amb Salvador Illa (o sigui amb els socialistes) que el Pla de Barris fos generós amb Figueres: 25 milions d'euros. Però, sense pressupostos, no hi haurà Pla de Barris. I el Junts de Carles Puigdemont no és la Convergència de Jordi Pujol. Al Parlament, a 140 quilòmetres de Figueres, Junts no farà res per facilitar l’aprovació dels pressupostos. I aquí hi sortirà perdent Figueres.

El delegat del Govern, Carlos Prieto, signant el llibre d'honor de l'Ajuntament de Figueres

És evident, perquè el que no pot ser no pot ser, i tampoc tindria cap sentit, és que Jordi Masquef no pot fer com l'alcalde socialista de Portbou, Gael Rodríguez, i sortir a dir que s'han d'aprovar els pressupostos. Per tant, només li quedarà treballar per, en la versió figuerenca de la puta i la Ramoneta pujoliana, anar rascant tot el que pugui per a la ciutat. Així continuarem veient com, en un mateix dia, polítics de Junts (sense Masquef) escenifiquen una protesta pel desgavell de Rodalies davant l'estació del centre de Figueres; i, un parell d'hores més tard, l'alcalde es reuneix a l'ajuntament amb el delegat de l'Estat, Carlos Prieto, per parlar d'inversions. I, uns dies més tard, la mateixa imatge canviant Prieto per Josep Lluís Trapero. Negociar amb el que no són del teu color. D'això va la política.

  1. Mercadona obre la seva primera 'botiga 9' de Catalunya, amb un obrador central i més espai per als frescos
  2. Detenen una dona per vendre desenes de terrenys públics com si fossin seus i estafar una trentena de famílies
  3. Els Mossos 'cacen' un motorista dos dies consecutius duplicant la velocitat permesa a la C-62
  4. L'Escala, un municipi transformat: així ha triplicat la demografia en mig segle
  5. Vuit joves marroquins, detinguts per insultar i agredir persones que feien el Ramadà en una mesquita de Manresa
  6. VÍDEO | La tramuntanada genera un fenomen poc habitual en un dels espais més sensibles de l'Empordà
  7. EN IMATGES | Les conseqüències de la forta ventada a l'Alt Empordà
  8. Jubilat amb 42 anys cotitzats: 'Em vaig jubilar amb més diners dels que mai hauria imaginat tenir, tot i que la seguretat financera no et dona un propòsit a la vida

Defuncions del 17 de març de 2026 a l'Alt Empordà

Junts, Masquef i el Pla de Barris

Vint pisos nous surten a la venda al centre de Figueres des de 130.000 euros

Calçats Roig de Figueres acaba una etapa de 157 anys a punt per iniciar-ne una altra

El buidatge del pou de l'Ajuntament de Vilanant descarta noves restes vinculades a la troballa d'ossos de l'antiga rectoria

El Tramuntana torna a tastar la victòria a Superdivisió abans d'un duel decisiu

La ratxa del Base Roses el situa com el millor equip de la segona volta a Tercera Catalana

La Suada d'Agullana, una jove cursa de muntanya que aspira a esdevenir un clàssic del Prepirineu

