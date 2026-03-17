Opinió
Junts, Masquef i el Pla de Barris
"El Pla de Barris és un programa molt esperat i ja ha arribat a ciutats com Olot, Figueres i Girona, però la convocatòria del 2026 no serà viable si no tiren endavant els pressupostos". Són paraules del delegat del Govern a Girona, Xavier Guitart, que evidentment ha d'intentar portar l'aigua al seu molí i remar a favor dels pressupostos de Salvador Illa, però que no deixen de tenir un punt de raó i de dibuixar un greu problema a l'horitzó de Figueres. I és que sense el Pla de Barris no serà possible allò que fa pocs mesos, Jordi Masquef definia com "la gran oportunitat d'afrontar la gran transformació que necessiten els barris del sector Oest".
Masquef sap, com també ho sabia Agnès Lladó o ho té ben clar Joan Armangué, que Figueres necessita el Pla de Barris, Masquef vol el Pla de Barris i Masquef ha negociat amb Salvador Illa (o sigui amb els socialistes) que el Pla de Barris fos generós amb Figueres: 25 milions d'euros. Però, sense pressupostos, no hi haurà Pla de Barris. I el Junts de Carles Puigdemont no és la Convergència de Jordi Pujol. Al Parlament, a 140 quilòmetres de Figueres, Junts no farà res per facilitar l’aprovació dels pressupostos. I aquí hi sortirà perdent Figueres.
És evident, perquè el que no pot ser no pot ser, i tampoc tindria cap sentit, és que Jordi Masquef no pot fer com l'alcalde socialista de Portbou, Gael Rodríguez, i sortir a dir que s'han d'aprovar els pressupostos. Per tant, només li quedarà treballar per, en la versió figuerenca de la puta i la Ramoneta pujoliana, anar rascant tot el que pugui per a la ciutat. Així continuarem veient com, en un mateix dia, polítics de Junts (sense Masquef) escenifiquen una protesta pel desgavell de Rodalies davant l'estació del centre de Figueres; i, un parell d'hores més tard, l'alcalde es reuneix a l'ajuntament amb el delegat de l'Estat, Carlos Prieto, per parlar d'inversions. I, uns dies més tard, la mateixa imatge canviant Prieto per Josep Lluís Trapero. Negociar amb el que no són del teu color. D'això va la política.
