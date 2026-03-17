Gemma Martínez

Gemma Martínez

Periodista. Directora adjunta d''El Periódico de Catalunya'

Els comptes, un hostatge polític

Les negociacions, però, semblen encallades, condicionades per demandes com la cessió de l’IRPF

El president de la Generalitat, Salvador Illa, amb la consellera d'Economia, Alícia Romero. / Arxiu

A tres dies de la seva votació, els pressupostos de la Generalitat s’han convertit en un ostatge polític. El Govern de Salvador Illa requereix la seva aprovació per consolidar el seu projecte: serien els primers de la legislatura i no aprovar-los debilitaria la seva capacitat de gestió i la seva posició al Parlament. Esquerra, per la seva banda, el mateix partit que va decidir investir Illa per desbloquejar la Generalitat, també els necessita per reforçar el seu protagonisme i marcar l’agenda: demostraria que continua sent decisiva i mantindria la seva capacitat de condicionar la política. Les negociacions, però, semblen encallades, condicionades per demandes com la cessió de l’IRPF, que pertanyen a un altre tauler, el de Pedro Sánchez, i que el mateix Oriol Junqueras sap que no es resoldran aviat. La paradoxa és que això passa sense que ningú hagi declarat una diferència insalvable sobre el contingut dels pressupostos.

"Tot això s’esdevé en plena guerra de l’Iran, un conflicte que ha disparat la tensió geopolítica i els riscos econòmics"

Illa, tot i que ja tingui el suport dels Comuns, sap que la seva majoria parlamentària és insuficient, que no pot abusar de la pròrroga pressupostària i que, si vol aprovar els comptes, haurà d’oferir a Junqueras una cosa que li permeti explicar aquest suport davant el seu electorat. El republicà, per la seva banda, ha d’entendre que qui fa possible un govern adquireix també la responsabilitat sobre la seva estabilitat. A més, ell és conscient que el calendari polític espanyol, amb les pròximes eleccions autonòmiques a Andalusia, dificulta l’adopció immediata de grans decisions fiscals, sobretot quan el Govern de Sánchez també es troba en minoria. Tot això s’esdevé en plena guerra de l’Iran, un conflicte que ha disparat la tensió geopolítica i els riscos econòmics.

  1. Mercadona obre la seva primera 'botiga 9' de Catalunya, amb un obrador central i més espai per als frescos
  2. Detenen una dona per vendre desenes de terrenys públics com si fossin seus i estafar una trentena de famílies
  3. VÍDEO | La tramuntanada genera un fenomen poc habitual en un dels espais més sensibles de l'Empordà
  4. Els Mossos 'cacen' un motorista dos dies consecutius duplicant la velocitat permesa a la C-62
  5. Meteocat anuncia un canvi de temps a Catalunya amb pujada de temperatures, però només en aquestes zones
  6. Jubilat amb 42 anys cotitzats: 'Em vaig jubilar amb més diners dels que mai hauria imaginat tenir, tot i que la seguretat financera no et dona un propòsit a la vida
  7. L'Escala, un municipi transformat: així ha triplicat la demografia en mig segle
  8. Vuit joves marroquins, detinguts per insultar i agredir persones que feien el Ramadà en una mesquita de Manresa

VÍDEO | Un Chinook de l’exèrcit sobrevola Figueres en unes pràctiques de periodisme de guerra

Cuba queda completament a les fosques i Trump diu que seria un honor "conquerir-la"

Sanitat actualitzarà la classificació de les professions sanitàries per adequar-les a les necessitats actuals

'Crims' obre la seva sisena temporada arrasant amb l'assassí de la pandèmia: "L'audiència no s'aconsegueix amb sensacionalisme, sinó amb rigor"

Figueres dona el tret de sortida al cicle Novíssims, dedicat a l'arquitectura emergent

Aliments carregats de carboni

