Opinió
Ceba Negra
El festival Ceba Negra no només explica crims, sinó que combina periodisme, investigació i cultura
Aquest cap de setmana Figueres s’ha convertit en estrella de la crònica negra. Ceba Negra ha estat un èxit de públic i això no hauria estat possible sense la implicació i l’entusiasme dels seus impulsors, en Jacint Casademont, Xavi Gorro, Franchu Llopis i Pau Juanola que amb la implicació d’un equip de voluntaris han garantit l’èxit del festival.
La proximitat de la nostra ciutat amb la frontera i el mar ha ajudat a crear sovint un relat literari. És cert que la fascinació per la crònica negra, per les històries de crims, de misteris sense resoldre, formen part d’aquest tipus de narració que combina informació, suspens i context social.
Ja en el segle XIX els diaris dedicaven espais a explicar assassinats, robatoris i altres delictes que sacsejaven la societat. Amb el pas del temps, la crònica negra ha evolucionat fins a convertir-se en un format que no només relata un crim, sinó que també analitza les causes i les conseqüències.
La reconstrucció dels fets és clau: què va passar, qui hi estava implicat, com ho resolen les forces de l’ordre… Sovint, continuar atent el fil de la investigació ens revela com els detalls més petits poden ser essencials per resoldre el cas.
A banda del component informatiu, la crònica negra reflecteix problemes socials més amplis, ens parla de violència, desigualtats, conflictes familiars o entorns marginals. El crim seguit atentament es converteix en una finestra per tractar i analitzar millor la societat en què vivim.
Enguany, el festival Ceba Negra ha contribuït amb encert a desvetllar el nostre interès per històries reals explicades amb rigor periodístic i una posada en escena molt encertada.
Les actuacions presentades han estat molt interessants i han atrapat l’interès del públic. Tot i que la crònica negra exigeix una gran responsabilitat en el discurs, cal respectar les víctimes, evitar el sensacionalisme excessiu i garantir una informació precisa. El festival tracta el gènere des de la rigorositat, evitant el morbo innecessari i s’ha convertit en una eina per reflexionar sobre la nostra realitat.
Al llarg del festival s’han examinat episodis famosos i desconeguts, homicidis i desaparicions que varen marcar una època, investigacions policials complexes o casos que varen tenir un gran impacte mediàtic. Els diferents ponents analitzen també la ment del criminal, el paper de les víctimes, o com determinats crims afecten a tota una comunitat. El festival Ceba Negra no només explica crims, sinó que combina periodisme, investigació i cultura.
