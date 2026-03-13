Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

Marc Verdaguer

Marc Verdaguer

Director de l'EMPORDÀ

Figueres

Converses (i anxoves) al Motel Empordà

&quot;Converses de sobretaula al Motel&quot;

"Converses de sobretaula al Motel" / Àngel del Pozo

«Però agafeu anxoves, les anxoves del Motel són una autèntica meravella». Mentre Joan Armangué anava fent una dissertació sobre per què Figueres encara pot ser una ciutat industrial, Xavier Febrés l’interromp per advertir la resta de la taula que, si es despistaven, ell s’acabaria les anxoves que Jaume Subirós, que rondava per la sala, i el seu equip havien servit en la trobada que va servir de presentació per a la premsa de «Converses de sobretaula al Motel» (Editorial Gavarres). Febrés no enganyava a ningú. Les anxoves eren una autèntica delícia. Com la resta d’un petit esmorzar de forquilla al Motel Empordà que, mentre Armangué continuava parlant d’estacions de trens i Sebastià Roig sobre les converses en temps de «feligresos del tiktokisme», feia imaginar-te com, anys enrere, deurien ser les mítiques sobretaules de Josep Pla en una taula a pocs metres d’on seiem. De les converses de Pla i de les excel·lències gastronòmiques del Motel, ja n’han escrit Josep Valls i el mateix Febrés; i aquest cop a «Converses de sobretaula al Motel» no es parla de cuina. Ni de Pla. Però el llibre no s’entendria sense el menjar del Motel ni la planiana manera d’entendre el periodisme, i la vida, de Febrés.

Xavier Febrés i Joan Armangué a la barra del Motel amb el llibre.

Xavier Febrés i Joan Armangué a la barra del Motel amb el llibre. / Santi Coll

Un periodisme que es transmuta en literatura i, en el llibre que ens ocupa, en reflexió sobre l’Empordà. Perquè a les seves pàgines hi apareixen transcrites les converses entre Armangué i Febrés - qui sap si alguna d’elles, després de les Favetes a la menta o el Bou à la mode ­ sobre per què a Figueres no s’ha pogut fer mai un centre comercial com l’Espai Gironès o el Gran Jonquera? Sobre l’AVE i Figueres (spòlier, aquí no acaben de pensar igual). Sobre Joaquim Nadal i la relació entre Girona i Figueres. Sobre indústria, immigració, frontera, prostitució... I, com no, sobre més noms propis: Marià Lorca, Santi Vila, Carles Cusí, Amadeu Miquel, Ferran Prat... Què n’escriuen, o què en van dir, sobre tot això, Xavier Febrés i Joan Armangué? La resposta es troba a «Converses de sobretaula al Motel».

Converses (i anxoves) al Motel Empordà

Converses (i anxoves) al Motel Empordà
