Opinió | "Figueres, Vila Florida?"
"És lamentable veure com el parc de les Aigües de Figueres s'ha convertit en un exemple de deixadesa municipal"
Una carta de Marc Pont, veí de Peralada afincat a Figueres
______________
Aprofito aquest espai per expressar la meva profunda indignació pel degradat estat de manteniment en què es troba el parc de les Aigües de Figueres i els seus voltants. És lamentable veure com un espai que hauria de ser un pulmó verd per a la ciutat s'ha convertit en un exemple de deixadesa municipal.
Els escocells dels arbres porten mesos coberts de matolls i herbes altes, donant una imatge de selva urbana. Aquesta manca de cura s'estén a la via pública: l’asfalt de diversos carrers està trinxat i les llambordes de l’avinguda Perpinyà presenten un estat deplorable que posa en risc tant a vianants com a vehicles.
Per si no n'hi hagués prou, la imatge de "deixalleria" es completa amb cotxes abandonats als aparcaments dels voltants, alguns ja sense rodes i amb els vidres trencats, sense que ningú sembli tenir pressa per retirar-los.
Fins quan haurem d'esperar perquè l'Ajuntament assumeixi la seva responsabilitat? Figueres no es mereix aquesta imatge de decadència.
