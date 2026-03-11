Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

Seccions

És notícia
Agnès JuliàBarquetes Sant PereOrdenança terrassesFigueres contra MartinencTren Figueres-Portbou
instagramlinkedin

Opinió | "Figueres, Vila Florida?"

Cartes dels lectors

Cartes dels lectors

"És lamentable veure com el parc de les Aigües de Figueres s'ha convertit en un exemple de deixadesa municipal"

Una carta de Marc Pont, veí de Peralada afincat a Figueres

______________

Vols enviar una carta del lector a l'EMPORDÀ? T'expliquem com fer-ho

L'aparcament del parc de les Aigües de Figueres es converteix en una gran bassa cada vegada que plou.

L'aparcament del parc de les Aigües de Figueres es converteix en una gran bassa cada vegada que plou. / Santi Coll (imatge d'arxiu)

Aprofito aquest espai per expressar la meva profunda indignació pel degradat estat de manteniment en què es troba el parc de les Aigües de Figueres i els seus voltants. És lamentable veure com un espai que hauria de ser un pulmó verd per a la ciutat s'ha convertit en un exemple de deixadesa municipal.

Els escocells dels arbres porten mesos coberts de matolls i herbes altes, donant una imatge de selva urbana. Aquesta manca de cura s'estén a la via pública: l’asfalt de diversos carrers està trinxat i les llambordes de l’avinguda Perpinyà presenten un estat deplorable que posa en risc tant a vianants com a vehicles.

Per si no n'hi hagués prou, la imatge de "deixalleria" es completa amb cotxes abandonats als aparcaments dels voltants, alguns ja sense rodes i amb els vidres trencats, sense que ningú sembli tenir pressa per retirar-los.

Notícies relacionades i més

Fins quan haurem d'esperar perquè l'Ajuntament assumeixi la seva responsabilitat? Figueres no es mereix aquesta imatge de decadència.

TEMES

  1. Alumnes de l'Institut de l'Escala: 'Ens sembla una falta de respecte que les obres del pati estiguin aturades des de fa més d'un any
  2. Va deixar l’escola per cuidar la seva família: la història de Lola, la dona de 92 anys que ha tornat a classe
  3. VÍDEO | Els contracorrents de la Muga i el Fluvià, entre l'espectacle i el perill
  4. Juan Roig, propietari de Mercadona, sobre la guerra a l'Orient Pròxim: 'Quan les matèries primeres pugen, nosaltres pugem preus
  5. Som quatre en una habitació des de fa tres anys; vull un pis per als meus fills o acabarem dormint al cotxe
  6. L'odissea de diverses famílies per viatjar en vaixell de Barcelona a Palma: 'Alguns passatgers van estirar-se a terra per poder descansar
  7. Defuncions del 10 de març de 2026 a l'Alt Empordà
  8. La nova revolució alimentària reivindica el menjar de les àvies: 'Elles ja practicaven un model més sostenible

La Generalitat promet que apujarà el salari als professors

La Generalitat promet que apujarà el salari als professors

Sous a Mercadona: 2.200 euros per als treballadors amb més de 4 anys d'antiguitat

Sous a Mercadona: 2.200 euros per als treballadors amb més de 4 anys d'antiguitat

Mor una dona en caure per un penya-segat de 40 metres al Camí de Ronda de Torroella de Montgrí

Mor una dona en caure per un penya-segat de 40 metres al Camí de Ronda de Torroella de Montgrí

'Torrente' irromp als cinemes amb una estrena carregada d'hermetisme

'Torrente' irromp als cinemes amb una estrena carregada d'hermetisme

Carlos Moreno fa un doblet de medalles en el Campionat d'Espanya d'atletisme

Carlos Moreno fa un doblet de medalles en el Campionat d'Espanya d'atletisme

Recuperen un centenar d’hectàrees de pastures de muntanya fent cremes controlades

Recuperen un centenar d’hectàrees de pastures de muntanya fent cremes controlades

El Govern aprovarà dimarts el desplegament de la Llei ELA a Catalunya amb ajudes per a dependents extrems

El Govern aprovarà dimarts el desplegament de la Llei ELA a Catalunya amb ajudes per a dependents extrems

Atenció si treballes de nit: la llei prohibeix que la teva empresa et demani hores extres

Atenció si treballes de nit: la llei prohibeix que la teva empresa et demani hores extres
Tracking Pixel Contents