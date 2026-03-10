Opinió
Gael Rodríguez
Portbou, l’Empordà i Catalunya necessiten pressupostos
El pressupost del president Illa és un full de ruta indispensable per a la construcció de la Catalunya de tothom.
La reforma del consultori local de Salut, l’ampliació del centre de dia, la renovació dels carrers, el nou accés al Port, l’Espai Memorial Walter Benjamin, la climatització de l’escola, una major dotació de mossos en el nostre municipi… Importants projectes, molts recursos, poc temps i una condició: pressupostos. Tots aquests projectes que he mencionat són essencials i estructurals per a la transformació de Portbou, per la millora de la qualitat de vida de tots i cadascún dels portbouencs i portbouenques.
Aquest és un exemple per un municipi de 1.130 habitants, però, i si ho extrapolem als altres 67 municipis de la nostra comarca? I si pensem en els altres 150.044 habitants de l’Alt Empordà? Som conscients de l’impacte que té pel país, que té per la gent, no tenir pressupostos?
Catalunya no pot esperar. L’Alt Empordà no pot esperar. Portbou no pot esperar.
En un moment com l’actual, de canvi sistèmic, d’augment dels bel·icismes i de la repercussió d’aquests en la nostra societat i la nostra economia, d’augment dels discursos d’odi i creixement de les extremes dretes, les forces d’esquerres només hem de tenir un propòsit, una obsessió: reforçar els serveis públics, garantir l’accés de tothom de forma àgil als millors serveis públics. I això només es pot fer amb recursos, només es pot fer amb un pressupost: el pressupost més ambiciós amb el qual mai ha treballat un govern a Catalunya.
El pressupost del president Illa és una declaració d’intencions, un full de ruta indispensable per a la construcció de la Catalunya de tothom. És l’eina definitiva que ens ha de permetre tancar d’una vegada per totes el període de retallades en el qual ens van portar el Partit Popular i els convergents, aquells que avui tornen a ser amics. Una lluita, la reconstrucció dels serveis públics, que ja va iniciar el President Aragonès amb el suport del PSC (recordem els dos pactes de pressupostos 2023 i 2024). Una lluita que cal acabar. Una lluita que ha de dur per resultat la recuperació de la confiança de la ciutadania cap a la cosa pública i aquells qui la lideren.
Tenim a l’abast la posada en marxa de 50.000 milions d’euros, tots i cadascun dels quals pensats per millorar la vida de la gent. Una xifra de rècord, una xifra que no es pot quedar en somni. Una xifra construida per la ciutadania que treballa i aporta recursos.
Esquerra Republicana de Catalunya ha de fer un exercici de generositat i pensar unicament en Catalunya i aprovar aquest pressupost. L’IRPF no pot ser excusa. El PSC i el PSOE, el president Sánchez i el president Illa, han complert i estan complint amb tot allò que es va prometre. Ho hem vist fa poc, amb el finançament singular. En aquesta línia, li pregunto a Esquerra: Per què volem que se’ns financiï amb més recursos per part de l’estat si gran part dels recursos propis no els podem utilitzar perquè es bloqueja l’aprovació dels pressupostos? No li trobo el sentit.
