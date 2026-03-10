Opinió
El FestiPOT de Las Dunas i els càmpings de l'Empordà
El FestiPOT a Las Dunas de Sant Pere Pescador esgota les entrades en només tres hores
L’Alt Empordà reafirma el seu lideratge amb sis càmpings entre els millors d’Europa el 2026
Tres hores. Només tres hores i molta gent intentant, sense sort, entrar a la cua virtual de la pàgina web per comprar unes entrades que ja no existien. Tal com passa amb els concerts de gires de grans estrelles de la música. Però, aquest cop, no estem parlant d’un cantant de reggaeton de Puerto Rico ni d’un gran estadi de Barcelona. Ho fem d’un grup de música familiar de Castelló d’Empúries i d’un càmping de Sant Pere Pescador. El Pot Petit i Las Dunas són dos grans reclams per a la gent que els coneix. La novetat del FestiPOT, del 12 al 14 de juny, és que ara el reclam és conjunt. I això, tot i que pugui semblar una obvietat, és notícia perquè, més enllà dels molts joves de la comarca que hi han tingut les seves primeres feines d’estiu, el públic de l’Empordà i, especialment, de Girona, Barcelona o la resta de Catalunya no sempre ha estat ben conscient de l’excel·lent qualitat dels càmpings del nord de la Costa Brava.
Las Dunas, de la família Suñé, és l’exemple perfecte. Des de fa moltes dècades -està obert des de l’any 1968-, milers d’holandesos o alemanys saben perfectament que allò és un destí privilegiat. I, de manera especial, per a un públic familiar com el que arrossega El Pot Petit.
El passat mes de gener, en la gala europea del sector celebrada a Stuttgart, quatre càmpings de Sant Pere Pescador -Las Dunas i, també, La Ballena Alegre, Àmfora i Aquarius- i dos de Castelló d’Empúries -Laguna i Nàutic Almata- van ser reconeguts amb la màxima puntuació de les potents associacions de campistes d’Alemanya (ADAC) i Holanda (ANWB). Això sí que no és cap notícia. Els càmpings empordanesos acumulen reconeixements a Alemanya i Holanda des de fa anys. Però s’ha de recordar i continuar explicant per aquí a prop, perquè a Stuttgart o a Groningen ja ho saben bé.
