Opinió | 'Dos anys sense un pati adequat'

Cartes dels lectors

Alumnes de l'Institut de l'Escala: "Ens sembla una falta de respecte que les obres del pati estiguin aturades des de fa més d'un any"

Una carta dels alumnes de 3r d'ESO D, de l'Institut El Pedró de l'Escala

Vols enviar una carta del lector a l'EMPORDÀ? T'expliquem com fer-ho

Dimecres passat, l’alumnat de 3r d’ESO de l’institut El Pedró va fer una aturada per denunciar l’ajornament de les obres del centre.

Dimecres passat, l’alumnat de 3r d’ESO de l’institut El Pedró va fer una aturada per denunciar l’ajornament de les obres del centre. / Canal 10

Ara com ara, les obres que afecten el pati del nostre centre educatiu, l’Institut El Pedró de l’Escala, des de l’estiu de 2024, encara no han finalitzat.

Estava previst acabar les obres a l’inici del curs 2024-2025, però actualment encara estan aturades, ja que l’empresa que es va contractar no ha complert amb la seva feina. Aquesta situació ens ha causat perdre una part del pati per on podíem entrar a algunes aules, i on podíem gaudir de les estones d’esbarjo amb els companys: molts alumnes acostumàvem a utilitzar aquest espai a les hores del pati, i ara ens hem de quedar als voltants de les pistes de futbol i bàsquet, encara que no vulguem jugar a cap esport.

Les obres que afecten el centre educatiu, en una imatge del passat octubre.

Les obres que afecten el centre educatiu, en una imatge de l'octubre de 2024. / Basili Gironès

Aquesta situació ens sembla una falta de respecte. Pensem que a nosaltres, com a estudiants, ens exigeixen molt, i si no complim les nostres obligacions tenim conseqüències (com per exemple suspensos si no estudiem prou). En canvi, sembla que no hi ha cap conseqüència per als responsables d’unes obres que ja fa més d’un any que estan aturades i no sabem quan finalitzaran. És aquest l’exemple que ens volen donar els adults?

En definitiva, volem deixar constància de la nostra indignació i exigim un avanç immediat de les obres per recuperar el nostre espai de pati, en el qual tants moments hem compartit. Per a la protesta que estem organitzant, hem dissenyat unes pancartes amb el lema "Pati per a nosaltres, no per a les obres!".

