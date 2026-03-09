Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

Opinió | Ras i curt

Gemma Martínez

Periodista. Directora adjunta d''El Periódico de Catalunya'

El 9 de març comença la part difícil

Una manifestació amb motiu del 8M.

El llenguatge importa. També a les pancartes. Aquest diumenge, en les manifestacions del Dia Internacional de la Dona a Barcelona, es podien llegir missatges que apel·laven directament al dolor i a la consciència col·lectiva -"Us espanteu per les que lluiten i no per les que moren"- al costat d’altres de més provocadors i irreverents, com "Chocho de març". Tots formen part d’una mobilització plural. Però també conviden a preguntar-se quin llenguatge ajuda més a sumar i quin pot allunyar els que encara no se senten part d’aquesta conversa tan essencial.

Potser per això té sentit escriure sobre igualtat aquest dilluns, 9 de març, quan s’apaguen els focus de la reivindicació i comencen les preguntes incòmodes. El 8 de març mobilitza, emociona i visibilitza, però el veritable repte comença l’endemà.

En aquest context, resulta interessant escoltar la consellera d’Igualtat, Eva Menor, reconèixer en una entrevista amb Júlia Regué i Gisela Boada que "potser no hem sabut explicar bé la desigualtat ni interpel·lar els homes". Les seves paraules són un toc d’atenció per al feminisme, que ha estat imprescindible per denunciar i visibilitzar la desigualtat durant molts anys. Però, si l’objectiu és canviar-la de veritat, és hora de sumar. Aconseguir que més homes se sentin interpel·lats per aquesta conversa com a part de la solució en comptes de com a acusats permanents. La igualtat, si vol ser real, necessita aliats, no espectadors.

Pot ser que allà hi hagi una de les claus del moment actual, quan el negacionisme de la desigualtat i l’efecte rebot del masclisme creixen entre els joves, atiats per la ultradreta. La denúncia continua sent necessària, perquè les desigualtats persisteixen. Però també ho és construir un llenguatge i uns codis compartits que puguin aglutinar els homes. Si de veritat, com apuntava la consellera, no hem sabut explicar-nos, potser el moment de començar a fer-ho és aquest dilluns, 9 de març, quan comença la part més difícil: la de continuar parlant.

