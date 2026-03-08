Opinió
Vuit de març, tot l'any
El 8 de març no és només una data al calendari. És un crit decidit que travessa generacions i que ens parla de la memòria de moltes dones valentes que, tot i les dificultats, han decidit no rendir-se.
Ser dona sovint vol dir nedar contra corrent, resistir el doble, lluitar més, saber dir no, enfrontar responsabilitats impossibles, aixecar-se després d’una decepció, afrontar la injustícia d’un món advers que de vegades ens considera ciutadanes de segona.
La fortalesa en femení no sempre és sorollosa, sovint és discreta, significa lluitar per uns interessos que és important no oblidar, és el dret a vot, és poder estudiar el que ens apassiona, és accedir al món laboral amb les mateixes condicions que els homes, és poder administrar els béns propis, és la determinació de treure’s un mocador i alliberar els cabells encara que ens llevin la vida, és obtenir el divorci sense estigmes fins a aconseguir deixar enrere una relació injusta, sense dignitat, és voler acaronar un canvi que ens permeti començar de nou, és triar ser mare per voluntat pròpia, que sigui sempre un desig, mai una imposició, és oblidar la pressió social i els estereotips que ens sotmeten a una aparença que limita la nostra autoestima. És, en definitiva, ser.
El dia 8 de març serveix també per recordar totes les dones que varen treballar per un canvi, que ho varen intentar i potser no ho van aconseguir, cal sobretot fer memòria del seu esforç, que no va ser fàcil, però que ens mostra la voluntat de tirar endavant malgrat la por. La superació no és un destí final, és un procés fet de petites victòries que, sumades, esdevenen una revolució. La nostra.
El camí continua i és exigent, però cada pas compta i, en cada nou intent, hi ha més dignitat, hi ha més coratge. Cal reconèixer les dificultats que moltes dones afronten diàriament, però també cal celebrar la seva força, la seva capacitat de crear, liderar i transformar. Defensar i legitimar sempre els nostres valors sense fer un pas enrere.
Escollir la llibertat sense sotmetre’s, protegir els nostres drets, és un acte de supervivència i coratge irrenunciable. Conquerir el nostre futur, triar el camí, decidir, emprendre, liderar, estimar, tot a voluntat nostra, mai dels altres. Els avenços són el resultat de la determinació de moltes dones que han alçat la veu i ens han obert moltes portes. És una data que ens parla de valor, de llibertat, d’unir forces per treballar juntes amb solidaritat, que suposa no deixar cap dona sola.
Cada obstacle superat no transforma només una vida, canvia la societat sencera. I no sempre ens en sortim, i no sempre fem el cim, però no defallim a l’hora d’intentar-ho. No oblidem que, tot i els avenços aconseguits, ser dona continua comportant reptes importants. Ni un pas enrere.
