Opinió
Colla castellera de Figueres: 30 anys
Els castells són molt més que construccions humanes, representen un esforç col·lectiu on totes les peces són imprescindibles
La Colla Castellera de Figueres enguany celebra trenta anys, de força, equilibri, valor i seny. Des de la seva fundació el 1996, amb només seixanta membres, la formació ha estat un espai de trobada per a persones de totes les edats que comparteixen un objectiu comú, mantenir i fer créixer el món casteller a Figueres.
És, per definició, una activitat col·lectiva, cap castell no s’alça en solitari, en un món cada vegada més individualista aquesta és una de les seves fortaleses. Els assajos al Molí de l’Anguila i les nombroses actuacions arreu són el resultat de moltes hores de treball, de sacrificis personals i d’entrega a la colla.
Al principi d’una actuació, el guirigall s’imposa, el tràfec ajustant faixes, lluint la camisa lila, del color del vi de l’Empordà, i treballant de valent fins que les peces encaixen: pinya, torre, tres de set, quatre de vuit, dona’m pit... i la figura humana s’alça sobirana, forta, guanyadora. Avança mentre el públic en silenci espera el moment precís, just quan la mà de l’enxaneta s’alça i en un ràpid llampec toca el cel. L’instant és màgic, tothom respira alleujat mentre esclaten forts aplaudiments.
Aquesta estructura particular converteix el fet casteller en un símbol de la cultura catalana i al mateix temps en un exemple de cooperació i cohesió social
Tanmateix, els castells són molt més que construccions humanes, representen un esforç col·lectiu on totes les peces són imprescindibles, si una falla tot el conjunt s’ensorra. Aquesta estructura particular converteix el fet casteller en un símbol de la cultura catalana i al mateix temps en un exemple de cooperació i cohesió social. La preparació física, l’habilitat, l’equilibri i la concentració són elements fonamentals per garantir la seguretat i el progrés tècnic, però al mateix temps es reforcen valors com la solidaritat, la superació personal, el respecte i el sentiment de pertinença.
Formar part de la colla significa un esforç conjunt per assolir objectius comuns. Demana fidelitat al compromís i domesticar el caràcter per superar les pors i entendre que els èxits i els ensurts són sempre compartits. No és només la força és la confiança, no és només carregar o descarregar, sinó el camí trepitjat fins a arribar-hi. Durant tres dècades moltes generacions han creat una entitat viva i dinàmica que s’ha convertit en una part important del teixit cultural i social de la nostra ciutat.
Els nostres castellers han esdevingut els millors ambaixadors de Figueres i de la comarca, arreu de Catalunya. Ara la celebració d’aquest aniversari és una oportunitat per reconèixer la tasca, sovint invisible, de totes les persones que han fet possible el projecte: castellers, juntes directives, famílies i col·laboradors.
El valor dels castells no és l’alçada, sinó la força humana que els sosté. La seva trajectòria va més enllà de la tradició, ens mostra una manera de viure, de relacionar-se on el nosaltres fa xarxa. Visca!
