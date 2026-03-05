Opinió
Empordà, territori Michelin
Vivim una època d’alta intensitat creativa per a la cuina catalana i comarcal
El recent lliurament de les plaques als restaurants recomanats per la Guia Michelin a Girona reforça la percepció que la gastronomia altempordanesa viu un moment de maduresa creativa i professional. A l’Auditori, 39 establiments gironins varen rebre el preuat reconeixement, entre ells Rom, Sumac, El Roser 2, El Motel i El Vaixell, testimonis d’un territori que ha convertit el paisatge en cultura gastronòmica.
Crida l’atenció la diversitat d’ànimes culinàries que conviuen en un espai geogràfic petit però fecund. L’orgull comarcal s’intensifica quan el relat gastronòmic connecta amb referents que han marcat la història de la cuina catalana, com Ferran Adrià o l’equip del restaurant Compartir Cadaqués, símbols d’una revolució creativa que ha projectat el territori al món.
"La gastronomia, com el territori, perdura quan es converteix en experiència compartida i memòria viva"
L’agenda ha volgut que el lliurament coincidís amb la presentació a Barcelona de Plan Genhesis, impulsat per CaixaBank i elBullifoundation. Concebut com un llibre de ruta per al sector, el projecte vol orientar la gestió, la formació i la sostenibilitat dels negocis gastronòmics, integrant creativitat i rigor empresarial.
Vivim una època d’alta intensitat creativa per a la cuina catalana i comarcal, on talent, territori i coneixement econòmic convergeixen. Un dels grans reptes continua sent la transmissió generacional, amb joves formats que dialoguin amb la tradició per reinventar-la sense trencar l’arrel.
Al final, el millor reconeixement per a qualsevol restaurador no és només la placa o l’estrella, sinó la complicitat dels clients. La gastronomia, com el territori, perdura quan es converteix en experiència compartida i memòria viva. Gaudim-la.
