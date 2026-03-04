Opinió
Retratats
Els radars de tram, al contrari, obliguen el conductor a no superar el límit durant la distància concreta
Estareu d’acord amb mi quan afirmo que, quan et toca un cotxe d’autoescola al davant, maleïm la nostra sort. I és que el pobre alumne, ben assessorat pel seu monitor, compleix fil per randa tot el que està assenyalat, fet que alimenta la nostra desesperació, i anirà a 30 per hora si el senyal rodó així ho diu, s’aturarà a tots els «cediu el pas» per mirar a tots costats i farà les rotondes per fora. Però, en realitat, és ell qui està complint el que seria preceptiu, i som nosaltres els que, com delinqüents reincidents, ens saltem les normes cada cinc minuts.
És cert que aquest incompliment, en alguns casos, porta conseqüències, fins i tot morts, i que, si tots ho féssim com ells, anar amb cotxe deixaria de ser una de les principals causes de mort i desapareixeria d’aquest fúnebre rànquing.
I com que som així de sapastres, no hi ha altre remei que posar paranys per fer-nos adonar que no ho fem bé i, si cal, castigar-nos, en forma de multes, com alumnes rebels. Però, els humans som tramposos i, si hi ha quelcom que ens controla, ens les empesquem per buscar com evitar-ho i un dels controls que em semblen més vulnerables són els radars, aquells que estan estàtics en un punt de la via.
"Espero que ben aviat la tecnologia o la IA, que tan ràpidament avança, trobi un mètode, potser dins dels mateixos vehicles, per detectar l’alcohol consumit i, sobretot, les drogues"
Com els que acaben de posar a l’entrada de Figueres per Vilatenim o el que aviat estarà en funcionament a l’accés i sortida de Roses. Un cop localitzats, sigui per coneixement o perquè el navegador del cotxe o la pràctica aplicació Waze ens avisa, els vehicles frenen i es posen a la velocitat demanada només en aquell punt, i, un cop hagin evitat que els retratin, l’accelerada farà que la prohibició se’n vagi en orris i el perill, si és que hi era, segueixi ben vigent. Els radars de tram, al contrari, obliguen el conductor a no superar el límit durant la distància concreta i són molt més efectius. Excepte el de Fortià, que la majoria incompleixen, sabedors que el temps aturats al semàfor en vermell corre a favor seu.
De totes maneres, espero que ben aviat la tecnologia o la IA, que tan ràpidament avança, trobi un mètode, potser dins dels mateixos vehicles, per detectar l’alcohol consumit i, sobretot, les drogues, que són els elements que, segons les estadístiques, més influeixen en els accidents mortals a la carretera.
Mentrestant, quan passem per un radar, premerem el fre just al seu pas i prou, ja que, si no, quedarem ben retratats. Però, un cop passat, oblidarem el motiu pel qual hi era i tornarem a ser els delinqüents habituals.
