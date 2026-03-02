Opinió
Un 26% d'immigració a l'Alt Empordà
És molt? És massa? És el que es necessita per fer funcionar l’economia de la comarca?
Les estadístiques són pesades. Any rere any, repeteixen una fotografia de l’Alt Empordà que, per molt que ja sigui coneguda, no es pot deixar de tenir en compte. I és que l’Idescat acaba de confirmar que amb un 26% de veïns sense la nacionalitat espanyola, l’Alt Empordà continua sent la segona comarca catalana on la immigració té un pes més significatiu. I, sí, a aquest 26%, hi sumen la gent que va néixer fora de l’estat, però ha acabat aconseguint la nacionalitat espanyola; aquest percentatge s’enfila ja a més del 30%. És molt? És massa? És el que es necessita per fer funcionar l’economia de la comarca? Cadascú tindrà la seva resposta a aquestes preguntes. Però l’única realitat és que aquests percentatges existeixen i, per tant, que no es pot entendre la societat altempordanesa i planificar els serveis públics sense tenir-ho en compte.
<div style="min-height:777px" id="datawrapper-vis-nDh56"><script type="text/javascript" defer="" src="https://datawrapper.dwcdn.net/nDh56/embed.js" charset="utf-8" data-target="#datawrapper-vis-nDh56"></script><noscript><img src="https://datawrapper.dwcdn.net/nDh56/full.png" alt="Població de nacionalitat estrangera (2025) (Choropleth map)" /></noscript></div>
Aquest tenir-ho en compte té molts significats diferents segons el pensament de cadascú. No fa falta dir noms ni partits polítics per tenir clar que a l’Alt Empordà hi ha qui pensa que un 26% d’immigració s’ha de tenir en compte per augmentar les plantilles de les policies locals o per demanar més Mossos d’Esquadra. Altres, en canvi, ho interpretaran com una mostra del tarannà acollidor de la societat altempordanesa en una terra històricament de pas i de confluència de cultures. Es pensi com uns o com els altres, les ideologies no canviaran la realitat. La raó és que, si cada cop som més gent i més diversa, caldrà que tot el que es faci en habitatge, salut, educació, transports públics, condicions laborals, possibilitat d’oci cultural i esportiu, civisme en l’espai públic i seguretat tingui en compte aquests percentatges. El contrari no és ideologia, és pura irresponsabilitat.
<div style="min-height:417px" id="datawrapper-vis-G2knb"><script type="text/javascript" defer="" src="https://datawrapper.dwcdn.net/G2knb/embed.js" charset="utf-8" data-target="#datawrapper-vis-G2knb"></script><noscript><img src="https://datawrapper.dwcdn.net/G2knb/full.png" alt="Pes dels residents de nacionalitat estrangera a Catalunya (Line chart)" /></noscript></div>
