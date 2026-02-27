Opinió
'Therians' o allò insuportable
Sé que en bona mesura tot plegat va amb certa broma, però també se’n pot fer una anàlisi més seriosa perquè pot prendre moltes perspectives
Reconec que les modes les havia vinculat a tendències tecnològiques, musicals, de vestuari o de qualsevol cosa que tingués una percepció des del concepte humà. M’equivocava. Recentment, ha sorgit una moda que ve a ser que una persona sent una connexió espiritual, psicològica o simbòlica profunda amb un animal no humà, identificant-se com a tal sense creure que físicament ho sigui. En general, té finalitats recreatives, es dona entre els joves, però també hi ha —hi ha de tot en aquesta vida— que creuen en una connexió espiritual real.
D’aquesta moda se’n diu 'therian' -que traduït del grec antic significa "bèstia"-, sovinteja per xarxes socials i ha fet el salt als mitjans de comunicació que se n’han fet ressò. D’altra banda, els seguidors d’aquesta moda inclouen el moviment de quatre grapes, el salt i l’ús de màscares, conegut com a "gear".
"Com totes les modes, això passarà i, en el millor dels casos, serà un peu de pàgina intranscendent de la història social recent"
Sé que en bona part tot plegat va amb certa broma, però també se’n pot fer una anàlisi més seriosa perquè pot prendre moltes perspectives, i cap optimista. En el context social i cultural que vivim, l’occidental de tradició judeocristiana, que part dels nostres joves dediquin bona part del seu temps a disfressar-se de gat, gos o guineu, i els imitin per penjar-ho a les xarxes, d’entrada fa una sensació de profunda frivolitat que no sé si té massa sentit; de fet, crec que no en té gaire.
Com totes les modes, això passarà i, en el millor dels casos, serà un peu de pàgina intranscendent de la història social recent; però la sensació que cada novetat o moda que ens arriba és més insuportable que l’anterior, no ens la treu ningú.
Farem com si res, hi posarem bon humor fins que algú es pengi d’una alzina per fer de pardal, caigui i es trenqui el cap. Que ningú s’amoïni, perquè estic convençut que sent l’Empordà zona turística, a partir de Setmana Santa, quan ens arribin visitants, veurem a més d’un 'therian', de vacances, mostrant la seva connexió espiritual amb algun animal, i fent la bèstia —el 'therian' vull dir—.
