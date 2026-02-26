Opinió
Ciència sota tempesta
Les pluges intenses, nevades intempestives i ventades excepcionals són fenòmens que alteren la vida quotidiana i ens obliguen a mirar el cel amb atenció
La meteorologia ha ocupat els últims mesos el centre de converses i titulars: pluges intenses, nevades intempestives i ventades excepcionals. Són fenòmens que alteren la vida quotidiana i ens obliguen a mirar el cel amb atenció. Darrere d’aquestes alertes hi ha professionals que treballen sense descans: meteoròlegs i investigadors del clima, sovint objecte de campanyes d’odi i desinformació a les xarxes. No són culpables de la pluja ni del vent, ni tampoc els polítics que assumeixen l’obligació d’advertir amb prudència, malgrat les queixes quan el temporal no es confirma. Segurament els protocols es poden perfeccionar, però si aquestes alertes han salvat vides, tot bon advertiment és plenament justificable.
"Aquí i arreu del món, el patró es repeteix: França, Alemanya o els Estats Units han registrat campanyes similars contra científics i divulgadors climàtics"
Les dades avalen aquesta preocupació. Un estudi de la Universitat Internacional de La Rioja, amb la participació de Valladolid i Cadis, revela que un de cada quatre missatges dirigits a l’AEMET a la xarxa X (anteriorment Twitter) té un contingut hostil. Entre el 2021 i el 2023 es van analitzar prop de mig milió de tuits, i el 25% contenia insults o intents de desacreditar la institució i els seus professionals. Molts provenien de grups vinculats a teories conspiratives que es presenten com a simples ciutadans indignats. Una pluja fina d’odi que erosiona la confiança pública en la ciència.
Aquí i arreu del món, el patró es repeteix: França, Alemanya o els Estats Units han registrat campanyes similars contra científics i divulgadors climàtics. No es discuteixen dades; es desacrediten persones. I quan es desacredita la ciència, el que es debilita és la capacitat col·lectiva de reaccionar davant emergències que no entenen d’ideologies ni d’algoritmes.
