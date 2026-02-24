Opinió | Editorial
Editorial
Empreses amb visió de futur
El Banc Sabadell i EL PERIÓDICO van entregar ahir, al Palauet Casades, seu del Col·legi de l’Advocacia de Barcelona, els premis Empresa de l’Any Banc Sabadell, en una gala que ha tingut continuïtat des de 1980. Els guardons organitzats per l’entitat bancària i el diari del grup Prensa Ibérica reconeixen, una vegada més, les iniciatives empresarials que han destacat pel seu talent innovador, arrelat en una tradició d’emprenedoria i que troben nous camins de creixement a través de les oportunitats que obren les noves tecnologies i un compromís amb el medi ambient convertit en un impuls per al progrés. Aquesta empenta és la que permet que Catalunya continuï aspirant a construir una societat més justa, més pròspera i més avançada.
Són projectes com els que ahir van rebre aquest reconeixement públic els que es troben darrere de l’empenta que va fer créixer el PIB català un 2,7% el 2025, per sobre de la mitjana espanyola, amb la creació de 25.000 noves empreses i un rècord històric d’exportacions (100.799 milions d’euros) malgrat l’impacte de la política aranzelària dels EUA. Aquestes xifres són les que van permetre que el 2025 Catalunya aconseguís la xifra més alta en ocupació de la seva història en un tancament d’any, amb 3.913.200 persones ocupades.
El Premi Empresa de l’Any ha recaigut aquest any en Damm, que compleix el seu 150è aniversari arrelada a la ciutat on va néixer, a la qual ha vinculat la seva imatge i amb el sector creatiu de la qual ha creat connexions i complicitats. Mentrestant, el Premi Empresària de l’Any reconeix el lideratge de Núria Cabutí, consellera de Penguin Random House Grupo Editorial, en el sector editorial espanyol i mundial. A més de dirigir l’activitat en els mercats de llengua hispana de la multinacional, ha assumir responsabilitats en la matriu del grup Bertelsmann mentre no deixava de tenir presència en el teixit institucional de Barcelona.
Un dels motius per veure el futur amb optimisme és la presència cada vegada més sostinguda i freqüent entre les empreses premiades d’iniciatives que tenen el seu origen en l’ecosistema d’investigació universitari: és el cas d’aquest any de Rob Surgical, Premi Indústria 4.0 pel desenvolupament d’un dels primers robots per a cirurgia de la UE, i Openchip, premi Empresa + Innovadora després d’haver-se convertit en una de les grans apostes de la UE per aconseguir la seva autonomia en la producció de xips.
Un altre exemple de la continuïtat que permet pensar en el futur és el del Grup Focus, Premi Empresa Familiar: en el 40è aniversari no deixa d’expandir la seva activitat a nous camps, com l’audiovisual, i acaba de presentar el projecte de convertir la seva seu al Poblenou en una casa del teatre, amb sala i una escola d’arts escèniques. La innovació destaca també en els mèrits de l’Empresa + Sostenible, Ocean Ecostructures, especialitzada a recuperar la biodiversitat en infraestructures marines, i de la Millor Start-up de l’Any, Superlativa Botanicals, que vol impulsar la fitoteràpia amb base científica. Internacionalització i responsabilitat social són dos braços més que expressen la vitalitat de l’empresa catalana i que aquest any encarnen Tous, Empresa + Internacional amb 600 botigues a 40 països, i el Grupo Sifu, Premi Impacte Social Corporatiu amb la seva xarxa de centres especials de treball.
Una vegada més, els premis Empresa de l’Any destaquen la riquesa del teixit empresarial català i el seu impacte social. En un moment en què sovint es troba a faltar l’existència de projectes de futur amb ambició, responsabilitat i realisme des del públic, des del món de l’empresa es mostra que aquest país és capaç de fer les coses bé, i mostra camins per seguir.
