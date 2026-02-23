NECROLÒGIQUES
Opinió
"Vull denunciar la negligència de l'Ajuntament de Castelló d'Empúries per no actuar davant d'una barca encallada a la Rubina"
Una carta de Xavier España, de Castelló d'Empúries
Vull posar de manifest una situació greu que per a mi és negligència de Medi Ambient de l'Ajuntament de Castelló d'Empúries. Resulta que el dimarts 17 de febrer vaig trucar a la Policia Local perquè a la platja de la Rubina d'Empuriabrava em vaig trobar una barca motora encallada. Els vaig enviar fotos i el mateix dia ho van enviar a Medi Ambient, que és l'entitat responsable de gestionar-ho.
La qüestió és que aquest dissabte dia 21 i la barca està quasi soterrada, amb l'impacte mediambiental que això suposa, i més estant als Aiguamolls de l'Empordà.
Si quan hi ha una emergència mediambiental Medi Ambient no hi actua amb rapidesa, per què hi és?
