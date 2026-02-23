Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

Seccions

És notícia
Maria Asunción AlberchParkinson Joan SalasPàrquings EmpordàPlatja Empúries
instagramlinkedin

Opinió

Cartes dels lectors

Cartes dels lectors

"Vull denunciar la negligència de l'Ajuntament de Castelló d'Empúries per no actuar davant d'una barca encallada a la Rubina"

Una carta de Xavier España, de Castelló d'Empúries

______________

Vols enviar una carta del lector a l'EMPORDÀ? T'expliquem com fer-ho

La barca bolcada.

La barca bolcada. / Xavier España

Vull posar de manifest una situació greu que per a mi és negligència de Medi Ambient de l'Ajuntament de Castelló d'Empúries. Resulta que el dimarts 17 de febrer vaig trucar a la Policia Local perquè a la platja de la Rubina d'Empuriabrava em vaig trobar una barca motora encallada. Els vaig enviar fotos i el mateix dia ho van enviar a Medi Ambient, que és l'entitat responsable de gestionar-ho.

&quot;Si quan hi ha una emergència mediambiental Medi Ambient no hi actua amb rapidesa, per què hi és?&quot;, reflexiona l'autor de la carta.

"Si quan hi ha una emergència mediambiental Medi Ambient no hi actua amb rapidesa, per què hi és?", reflexiona l'autor de la carta. / Xavier España

La qüestió és que aquest dissabte dia 21 i la barca està quasi soterrada, amb l'impacte mediambiental que això suposa, i més estant als Aiguamolls de l'Empordà.

La barca gairebé soterrada.

La barca gairebé soterrada. / Xavier España

Si quan hi ha una emergència mediambiental Medi Ambient no hi actua amb rapidesa, per què hi és?

TEMES

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Fins que vaig fer setanta anys no vaig poder fer realitat el meu somni de ser atleta
  2. El TSJ avala l'acomiadament d'un treballador per negar-se a ensenyar la motxilla en sortir de la feina
  3. Avís als contribuents catalans amb ingressos entre 15.876 i 20.000 euros: els interessa fer la declaració
  4. Multat amb 200 euros per portar la balisa V-16 però no tenir el líquid o recanvi dins del cotxe
  5. Un ferit greu en un accident de matinada a la N-260, a Peralada
  6. Mor als 58 anys el cofundador d’Asos Quentin Griffiths en caure d’un edifici a Tailàndia
  7. Preveuen reobrir per Setmana Santa la carretera entre Llançà i el Port de la Selva, tallada per una esllavissada
  8. El celler empordanès Castelló Murphy: vins tranquils nascuts als peus de l'Albera

Convoquen a la Rambla de Figueres una trobada de 'therians', persones que s’identifiquen amb animals

Convoquen a la Rambla de Figueres una trobada de 'therians', persones que s’identifiquen amb animals

"Vull denunciar la negligència de l'Ajuntament de Castelló d'Empúries per no actuar davant d'una barca encallada a la Rubina"

"Vull denunciar la negligència de l'Ajuntament de Castelló d'Empúries per no actuar davant d'una barca encallada a la Rubina"

Sánchez anuncia que demà es desclassificaran els documents del cop del 23-F "per saldar un deute històric"

Sánchez anuncia que demà es desclassificaran els documents del cop del 23-F "per saldar un deute històric"

Els arqueòlegs celebren un descobriment a l'antiga ciutat de Petra: un sistema hidràulic avançat amb canonades de plom

Els arqueòlegs celebren un descobriment a l'antiga ciutat de Petra: un sistema hidràulic avançat amb canonades de plom

El Valls Catalanes Trailrunning Challenge engega l'edició de 2026 amb una presentació a l'Auditori dels Caputxins de Figueres

El Valls Catalanes Trailrunning Challenge engega l'edició de 2026 amb una presentació a l'Auditori dels Caputxins de Figueres

Les Forces Armades espanyoles han perdut 13.000 militars des del 2010: "Aquest descens hauria de ser motiu de preocupació"

Les Forces Armades espanyoles han perdut 13.000 militars des del 2010: "Aquest descens hauria de ser motiu de preocupació"

Moeve Fútbol Zone 1x14: comptes pendents i pressió màxima

Moeve Fútbol Zone 1x14: comptes pendents i pressió màxima

Un alumne de l'Institut Cendrassos de Figueres competirà al campionat estatal d’FP SpainSkills en Desenvolupament Web

Un alumne de l'Institut Cendrassos de Figueres competirà al campionat estatal d’FP SpainSkills en Desenvolupament Web
Tracking Pixel Contents