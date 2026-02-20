Opinió
La Carme de la llibreria La Ploma
Amb el pas dels anys, ha teixit una relació discreta i sincera amb el seu públic
A la Carme, sempre li havia agradat la feina darrera el taulell, va ser un dia que tot passejant per Figueres descobreix un local amb el cartell: «Es traspassa». No ho va dubtar i amb només vint-i-un anys va demanar ajuda al seu pare per obrir una llibreria. Aquest any ja en farà trenta-cinc d’aquell repte i La Ploma s’ha convertit en una de les millors llibreries de Figueres.
La Carme coneix l’ofici, però sobretot copsa les mirades, entén els silencis i les ganes de passar conversa dels seus clients. Sap escoltar, esperar pacient i recomanar sense imposar. La seva amabilitat no és només un gest, és una manera de ser.
Amb el pas dels anys, ha teixit una relació discreta i sincera amb el seu públic. Hi ha qui hi va a buscar una novel·la, un diari... però, sobretot, molts hi van per enraonar una estona, ella entén que les dues coses formen part del seu ofici.
El tracte al client ha estat una de les seves fortaleses, darrere el taulell ha sabut crear un espai on la gent es troba a gust, destre en l’art del col·loqui rep el client amb un somriure proper i cordial que el convida a debatre gaudint de la seva paciència inesgotable. Aquestes qualitats revelen les ganes del client de deixar-se anar dins un clima de confort en el qual s’endevina una complicitat que va més enllà de la venda.
"No parlem només de créixer en l’àmbit comercial, sinó de mantenir una fórmula d’èxit que combina a la perfecció coneixement, vocació i una clara voluntat d’acompanyar el client, de 'mimar-lo'"
Avui celebrem l’ampliació de la llibreria La Ploma, no com una aposta improvisada, sinó com l’evolució natural d’un projecta realitzat amb constància i criteri. Cert que el nou local dona més espai als llibres i a la resta d’articles, però sobretot ofereix més espai idoni per a les trobades, per ampliar una xarxa de confiança que es realitza amb voluntat i temps.
No parlem només de créixer en l’àmbit comercial, sinó de mantenir una fórmula d’èxit que combina a la perfecció coneixement, vocació i una clara voluntat d’acompanyar el client, de mimar-lo.
En un temps on tot sembla impersonal i ràpid, la Carme valora el seu ofici que estima amb una energia vital envejable. El seu treball defensa una voluntat de no aturar-se fins a crear l’espai idoni que va més enllà del punt de venda i que converteix en un lloc de trobada calmada, de càlida conversa, i, en definitiva, en un referent de visita imprescindible a Figueres.
La nostra Carme, amb la suavitat de la ploma, ens recorda que potser el més important és gaudir junts dels bons moments compartits. Ella, entre papers i silencis acull històries, intueix ferides i ofereix paraules que acaronen.
A La Ploma, no només es venen llibres: s’hi troba refugi. Enhorabona, per molts anys més i sobretot gràcies per ser-hi sempre!
