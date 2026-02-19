Opinió
Per on passa el tren? A Castelló fa 153 que l'esperem
L’any 1873 l’enginyer rosinc Pere Seseras projectava una línia que uniria les poblacions de Roses, Castelló d’Empúries i Figueres
Podríem dir que avui la popular dita: —Per on passa el tren? —Per la via —Calla, burro, que jo ho sabia, està en qüestió. Segur que passa per la via? Precisament les vies estan més fotudes que mai i els trens no hi passen i si hi passen ho fan amb dificultats. Un problema crònic de deixadesa i manca d’inversions que ja fa dècades que dura. Històricament, la falta d’inversió també la patim a comarques i com que parlem del tren m’ho faig venir bé per explicar-vos que a Castelló d’Empúries vam estar a punt de tenir una estació de ferrocarril.
L’any 1873 l’enginyer rosinc Pere Seseras projectava una línia que uniria les poblacions de Roses, Castelló d’Empúries i Figueres enllaçant amb la via fèrria de dos rails que procediria de Ripoll. La via del traçat castelloní, travessaria per la Muga, seguiria pel carrer Santa Clara fins a la Mugueta per arribar finalment a Roses.
Una estació cèntrica
L’estació de Castelló estaria situada entre en carrer Santa Clara i l’avinguda de la Generalitat on hi havia hagut ca l’Anton i la Fonda Serratosa. Tenia una façana senzilla que comptava amb una entrada principal, dos finestrals a la dreta que donaven llum a la sala d’espera i dos més a l’esquerra per la sala del despatx de bitllets i per la cuina. L’edifici també tenia un espai per a la direcció i l’administració.
També altres estances com dormitoris, menjadors, un pati, una quadra i un espai per a farratges pel bestiar i cavallerisses. Una distribució de serveis que corresponia a una època on el transport amb tracció animal també estava a l’ordre del dia. Però aquest projecte mai es va realitzar, per tant, podríem dir que avui fa 153 anys que a Castelló d’Empúries encara esperem el tren!
Subscriu-te per seguir llegint
- La plaça més bonica d’Espanya és la que Unamuno va anomenar “el saló més bell d’Europa”: una obra mestra del barroc espanyol de pedra daurada i declarada Patrimoni de la Humanitat
- Olga Tubau, advocada: 'Cada vegada estem més idiotitzats, cada cop ens eduquem més a través de TikTok
- L'avís d'un advocat: 'Els pagaments en efectiu estan limitats per llei a Espanya, i la quantitat ha canviat
- Mercè Donat: 'La gent gran de Cadaqués són un exemple de fortalesa
- Troben el cos d'un noi d'uns 20 anys en una cova de la Catalunya Nord
- Alerta si cobres fins a 35.200 euros l’any: et pots endur un bon ensurt en la declaració de la renda d’enguany
- La Seguretat Social ho confirma: els majors de 45 anys poden cobrar una pensió mensual si els seus pares moren el 2026
- L'advertència d'una veterinària: 'Fer això al teu gos pot comportar multes de fins a 200.000 euros