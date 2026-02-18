Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

"Com a usuari habitual de l'hospital de Figueres, trobo vergonyós el preu abusiu del pàrquing del costat"

Una carta d'Antoni Vila Feliu, de Castelló d'Empúries

&quot;Penso que l'Ajuntament hauria de parlar amb l'empresa que gestiona el pàrquing&quot;, reflexiona l'autor de la carta.

"Penso que l'Ajuntament hauria de parlar amb l'empresa que gestiona el pàrquing", reflexiona l'autor de la carta. / GM

Com a usuari habitual de l'hospital de Figueres, per malaltia i per visites continuades a urgències, trobo vergonyós el preu abusiu del pàrquing que hi ha al costat. Entenc que és una empresa privada i que ha hagut de fer una despesa per construir-lo, però podrien tenir una mica de consideració per als usuaris que ens trobem en aquesta situació.

A més, si utilitzes aquest servei a la nit, et cobren el mateix preu que durant el dia. Aquest aparcament és el més car de tot Figueres, tot i que els altres ja són cars. A Girona, els aparcaments soterrats són una mica més econòmics que els de Figueres, i a l'hospital Josep Trueta els aparcaments de pagament són molt més econòmics que aquí i, a sobre, a la nit són encara més barats. No són soterrats i entenc que hi hagi una diferència econòmica per la inversió que s'hi ha fet, però igualment podrien tenir una mica de consideració. Penso que l'Ajuntament hauria de parlar amb l'empresa.

