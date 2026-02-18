Opinió
"Com a usuari habitual de l'hospital de Figueres, trobo vergonyós el preu abusiu del pàrquing del costat"
Una carta d'Antoni Vila Feliu, de Castelló d'Empúries
______________
Vols enviar una carta del lector a l'EMPORDÀ? T'expliquem com fer-ho
Com a usuari habitual de l'hospital de Figueres, per malaltia i per visites continuades a urgències, trobo vergonyós el preu abusiu del pàrquing que hi ha al costat. Entenc que és una empresa privada i que ha hagut de fer una despesa per construir-lo, però podrien tenir una mica de consideració per als usuaris que ens trobem en aquesta situació.
A més, si utilitzes aquest servei a la nit, et cobren el mateix preu que durant el dia. Aquest aparcament és el més car de tot Figueres, tot i que els altres ja són cars. A Girona, els aparcaments soterrats són una mica més econòmics que els de Figueres, i a l'hospital Josep Trueta els aparcaments de pagament són molt més econòmics que aquí i, a sobre, a la nit són encara més barats. No són soterrats i entenc que hi hagi una diferència econòmica per la inversió que s'hi ha fet, però igualment podrien tenir una mica de consideració. Penso que l'Ajuntament hauria de parlar amb l'empresa.
- Julia Otero explica la seva rutina després del càncer: 'Em llevo a les 5 del matí i cada dia camino 8 quilòmetres
- Vull expressar el meu sincer agraïment a tot l’equip de l’Hospital de Figueres per la seva excel·lent professionalitat i dedicació
- El Govern planteja que els treballadors de baixa per càncer, infart o ictus puguin reincorporar-se progressivament a la feina
- Guillem Segura, alcalde de Siurana d'Empordà: "Ens preocupa el creixement del Logis pels impactes ambientals i socials"
- Viure a l'Alt Empordà significa esperar tres vegades més per la valoració de la dependència
- Una esquerda de 17 metres a Castellfollit de la Roca torna a posar el focus en els despreniments: 'No hi ha risc imminent, però cal estar vigilants
- La plaça més bonica d’Espanya és la que Unamuno va anomenar “el saló més bell d’Europa”: una obra mestra del barroc espanyol de pedra daurada i declarada Patrimoni de la Humanitat
- L'alerta del meteoròleg Roberto Brasero sobre el canvi radical del temps: 'No plourà tant