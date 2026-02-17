Opinió
Posar ordre a l'Erato
Qualsevol altra intervenció amb diners públics per arreglar els problemes de l’Erato, o sigui, per posar-hi ordre, no es pot fer transferint-los a una societat privada sense res a canvi per a la ciutat
Diumenge a la tarda. Hi ha ball a l’Erato. Desenes de figuerencs es mouen al ritme d’unes cançons que, fora d’aquella sala, ja només s’escolten als envelats de les festes majors. Tots ells han pagat en efectiu per participar en un ball que, però, ha estat ben a prop de no poder-se celebrar. Pocs minuts abans de començar, el seu organitzador, molt nerviós, envia missatges desesperats a un responsable polític municipal. Necessita un favor: a veure si poden fer gestions amb Endesa perquè no els tallin la llum i el ball pugui començar. Ai, les factures...
Camí de complir-se un any de l’incendi que va cremar el despatx de la presidència de la Societat Coral Erato el 30 de març de 2025, l’escenari continua igual. L’Ajuntament de Figueres, acceptant una donació, es va emportar els documents històrics per restaurar i mirar de salvar el que es pogués, però el despatx i el bar del costat continuen igual que quan en van sortir els bombers. Un cremat i l’altre brut de fum. La Societat Coral Erato és una entitat privada i, com a tal, el cost de les obres l’hauria d’assumir l’assegurança contra incendis. Gairebé un any més tard, ben poca cosa ha transcendit d’aquesta pòlissa d’assegurança. Si bé, a diferència del que passa amb Endesa i les factures de llum, aquí no n’hi ha prou de demanar una mica de clemència a la companyia.
A l’Ajuntament de Figueres no se li pot demanar res més que la intervenció per salvar el que es pugui dels documents històrics. Uns documents que, de fet, fa anys que haurien d’haver estat en un arxiu i no en un vell despatx on no se sap ben bé com estaven conservats i catalogats. Qualsevol altra intervenció amb diners públics per arreglar els problemes de l’Erato, o sigui, per posar-hi ordre, no es pot fer transferint-los a una societat privada sense res a canvi per a la ciutat. L’exemple és com s’ha fet en el cas de les obres del Casino Menestral.
- Julia Otero explica la seva rutina després del càncer: 'Em llevo a les 5 del matí i cada dia camino 8 quilòmetres
- Viure a l'Alt Empordà significa esperar tres vegades més per la valoració de la dependència
- Vull expressar el meu sincer agraïment a tot l’equip de l’Hospital de Figueres per la seva excel·lent professionalitat i dedicació
- El Govern planteja que els treballadors de baixa per càncer, infart o ictus puguin reincorporar-se progressivament a la feina
- Guillem Segura, alcalde de Siurana d'Empordà: "Ens preocupa el creixement del Logis pels impactes ambientals i socials"
- Confirmat per Hisenda: l'assegurança de la llar pot ajudar-te a rebaixar l’IRPF en la Renda 2026 per sobre dels 1.000 euros
- Una esquerda de 17 metres a Castellfollit de la Roca torna a posar el focus en els despreniments: 'No hi ha risc imminent, però cal estar vigilants
- Detenen a la Jonquera un home que viatjava en autobús cap a França amb prop de 26 quilos de metamfetamina dins la maleta